Sancties, militaire paraatheid en steunpakket: België reageert op conflict Rusland-Oekraïne

“We zullen de komende dagen waarschijnlijk te weten komen wat de uiteindelijke plannen zijn, maar we moeten van het meest sombere uitgaan: dat is dat Rusland met een massief aantal troepen Kiev binnenvalt.” Dat zei premier De Croo (Open Vld) op de persconferentie na afloop van de nationale veiligheidsraad. Die kwam samen om de veiligheidssituatie te evalueren na “de agressieve daad van Rusland tegen Oekraïne”.

De Croo verwees naar Poetins ophefmakende speech waarin hij het bestaan van Oekraïne ontkende. “Hij heeft gezegd: Rusland is overal waar mensen Russisch spreken. Als je die redenering volgt, kun je in een situatie komen met veel bloedvergieten”, aldus De Croo. Hoewel de premier zei dat er bij een oorlog alleen verliezers zijn, gaf hij ook aan dat we 77 jaar stabiliteit in Europa niet zomaar te grabbel mogen gooien.

Dus schakelt België op drie fronten. Ten eerste heeft ons land economische en financiële sancties tegen Rusland genomen in overleg met andere Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. “Bij tegenacties zullen we kijken hoe we de getroffen sectoren kunnen helpen”, zei De Croo. Ook waarschuwde hij dat er extra sancties kunnen komen als Rusland bijkomende agressieve daden stelt. Daarover zitten de Europese lidstaten morgen samen.

F-16's in Estland

Daarnaast bevindt ons leger zich in opperste staat van paraatheid. Momenteel zijn er al vier F-16-gevechtsvliegtuigen en een zestigtal militairen in Estland in het kader van de Baltic Air Policing Mission van de NAVO. Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zal ons land ook zijn verantwoordelijkheid nemen als de NAVO of de EU beslist om de defensieaanwezigheid te vergroten. “België kan op zeer korte termijn meerdere honderden troepen mobiliseren.”

Ten derde werkt ons land aan een steunpakket voor Oekraïne. Het gaat vooral om legeruitrustingen als helmen, verrekijkers, tenten en dekens en medisch materiaal. Wapens zijn er niet bij. Voorts biedt ons land aan om gewonde militairen en burgers uit Oekraïne hier te verzorgen.

Intussen doet België nog steeds pogingen tot diplomatiek overleg. Zo heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) een gesprek gehad met de Russische ambassadeur in ons land, Alexander Tokovinin. Op de veiligheidsraad gaf ze aan dat het diplomatieke kanaal met Rusland openblijft, “al is dat de afgelopen uren moeilijker geworden”.

De Belgische ambassade in Kiev blijft voorlopig operationeel. Verschillende landen, zoals de VS, verhuisden hun ambassades al naar veiliger oorden, maar voor België is dat net als voor de meeste Europese landen momenteel niet aan de orde, benadrukte ze. De situatie kan volgens de minister wel snel veranderen.