1 op de 3 vergaderingen Samusocial waren op restaurant: "Er was geen limiet aan hun vraatzucht"

Financieel en administratief directeur Aurélien Doffigny bevestigde woensdag in de parlementaire onderzoekscommissie Samusocial dat hij op de hoogte was van de zitpenningen voor de bestuurders en leden van het bureau, een deel van de raad van bestuur dat vaker vergadert en hoger vergoed werd. "Ik wist ervan want ik betaalde ze uit", klonk het.

Maar het waren niet echt zitpenningen per vergadering, het ging eerder om forfaitaire vergoedingen, want elke maand gaf afgevaardigd-bestuurder Pascale Peraïta hem door wie recht had en op hoeveel. "Ik stuurde een mail en kreeg antwoord per mail, telefoon of mondeling", verduidelijkte hij.