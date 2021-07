Sammy Mahdi ‘opgelucht’ na opschorting hongerstaking: ‘Consequent dezelfde boodschap herhalen heeft gewerkt’

De doorbraak kwam eerder onverwacht. Wat heeft de doorslag gegeven?

“Onverwacht is relatief. We zijn met dit dossier dagen en weken heel intens bezig geweest. We hebben voortdurend overlegd met de actievoerders en de middenveldorganisaties. Steeds hebben we hen duidelijk gemaakt dat het beleid niet gaat veranderen. We hebben volhard. Consequent dezelfde boodschap brengen heeft uiteindelijk gewerkt. Vorige week hadden we ook al een neutrale zone ingericht, daar kunnen de mensen nu naartoe om hun dossier te bespreken. Het was intussen ook duidelijk geworden dat de regering op één lijn zit en daar niet vanaf wijkt.”

In de omgeving van de Begijnhofkerk wordt met blijdschap gereageerd. Wat hebben ze juist te vieren? Heeft u toezeggingen gedaan?

“Ik wil daar even formeel in zijn. We hebben geen enkele toegift gedaan. We gaan de wet niet aanpassen, we gaan niet over tot een collectieve regularisatie, we gaan niet alle hongerstakers een verblijfsgunning geven. Laat me wel wezen: in deze zaak zijn alleen maar verliezers. Toch is dit een enorme opluchting, dat deze hongerstaking kan worden beëindigd zonder dat er mensen sterven en hopelijk ook zonder dat er mensen blijvende letsels eraan overhouden.”

De sans-papiers kunnen zich nu aanmelden in de neutrale zone. Welke opties hebben ze om alsnog papieren te krijgen?

“Voor alle duidelijkheid: we leggen hen daar geen keuzemenu voor. Een aantal kan, na een attest van een dokter, dat ten gronde wordt onderzocht, recht krijgen op een behandeling in ons land en dus ook tijdelijk verblijf. Daarnaast kunnen ze aanvraag indienen voor regularisatie op basis van humanitaire criteria. Dan heeft de staatssecretaris de discretionaire bevoegdheid om een uitzondering toe te kennen. Elk dossier zal individueel bekeken worden.”

Welke rol heeft Dirk Van den Bulck gespeeld, topman bij Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen (CGVS)? Hij was nog maar maandag aangesteld.

“Het was een van de elementen, een van de vele stappen die we hebben gezet. Net als de oprichting van de neutrale zone bijvoorbeeld. Deze ochtend was hij bijvoorbeeld ook nog aanwezig op een vergadering met het middenveld en actievoerders. Hij heeft steeds benadrukt wat onze lijn was. Als iedereen hetzelfde zegt, komt er duidelijkheid voor alle betrokkenen.”

Hoe vermijdt u dat er straks, op korte of lange termijn, weer hongerstakers opduiken om papieren af te dwingen? In het illegale circuit in Brussel spreken we momenteel over 150.000 mensen.

“Dat klopt. We moeten vooral de malafide werkgevers en huisjesmelkers aanpakken, want zij werken het onwettig verblijf in ons land in de hand. Daarnaast zet ik alles op alles om de procedures zo kort mogelijk te houden, zodat de mensen snel weten waar ze aan toe zijn.”