Samensteller Jan Dumolyn over de Vlaamse canon: ‘Uitvindingen zoals de pil zijn belangrijker dan de Tweede Wereldoorlog’

Nu de canon klaar is, kan het debat erover pas echt beginnen, vindt mediëvist Jan Dumolyn (UGent), die in de canoncommissie zetelde. Deze tekst is voor hem geen eindpunt, maar wel een nieuw begin. ‘De discussie over de canon is belangrijker dan de canon zelf.’

Na vier jaar debatteren is de canon klaar. Het is een erg veelzijdige lijst geworden, die oog heeft voor vrouwen in de geschiedenis en duidelijk de historische verwevenheid van dit gebied in de verf zet met de rest van de wereld. 12.000 jaar geschiedenis is op die manier samengebracht in 60 vensters, thema’s van waaruit de samenstellers steeds een blik op het verleden werpen.

“Aan de hand van een concrete gebeurtenis, een figuur of een kunstwerk proberen we zo steeds een ruimere evolutie of een proces in de geschiedenis te schetsen”, zegt Dumolyn, die ook wil reageren op de kritiek die het concept al van in het begin kreeg. Omdat het idee ervoor vanuit Vlaams-nationalistische hoek kwam, waren veel historici tegen.

De canoncommissie zelf heeft altijd benadrukt dat ze onafhankelijk werkte. “De kritiek die er geweest is tot nu toe kwam altijd van mensen die de tekst niet gelezen hadden”, zegt Dumolyn. “Ik ben blij dat er nu ten gronde een debat kan gevoerd worden.”

Zijn sommige zwarte bladzijden uit het verleden in de canon niet wat snel afgehandeld, met name de wreedheden van het kolonialisme en de collaboratie?

Dumolyn: “Er zijn twee vensters die over over de Tweede Wereldoorlog gaan en één over Congo, dat zijn er drie op een totaal van zestig. Maar de collaboratie bestreek maar een periode van vijf jaar, terwijl de hele canon over duizenden jaren geschiedenis gaat. Dat is wat specialisten ‘presenteïsme’ noemen: naar het verleden kijken vanuit onze huidige maatschappelijke bekommernissen.

“Inderdaad, het historische debat in Vlaanderen ging in de voorbije decennia vooral over de collaboratie en recenter is daar nog het kolonialisme bijgekomen. Maar als historicus wil ik er toch op wijzen dat er toch nog heel wat andere dingen zijn gebeurd. Moeten we dan minder vensters wijden aan de middeleeuwen, die 1.000 jaar hebben geduurd?

“Er zijn ook heel wat technologische innovaties, die we wilden behandelen. De pil, mee ontwikkeld door Ferdinand Peeters - een gynaecoloog uit Turnhout - heeft het leven veranderd op het gebied van seksualiteit. Je kan je niet meer voorstellen hoe vorige generaties, toen ze nog geen voorbehoedsmiddelen hadden, omgingen met seks. Die evoluties zijn honderd keer belangrijker dan de Tweede Wereldoorlog.”

In de canon is er terecht veel aandacht voor vrouwen. Maar speelt daar dan ook geen hedendaagse bril op het verleden mee?

“Dat klopt, we willen daarmee beantwoorden aan de huidige verwachtingen. Maar het is ook normaal dat we gezocht hebben naar vrouwelijke figuren uit het verleden. Vroeger werden zij namelijk totaal genegeerd. Op die manier herstellen we het onrecht dat hen ooit is aangedaan. Dat is iets totaal anders dan onze nationale obsessie met de Tweede Wereldoorlog.”

Er komt een hele waaier van thema’s aan bod, van volksprocessies tot kookcultuur. Wordt het dan niet moeilijk om hoofdzaak en bijzaak te onderscheiden?

“Je kan argumenteren dat er over de laatste twee decennia nogal weinig gezegd wordt. Het uitgangspunt van de canon was om de helft van de vensters alles voor 1830 te laten bestrijken en de andere helft alles erna. Het is een enorme oefening geweest om alle zaken tegenover elkaar af te wegen. Mijn collega, de archeoloog Wim De Clercq, wilde meer aandacht voor de steentijd, de bronstijd en de ijzertijd. Hij zei: ‘Dat is wel een periode van miljoenen jaren!’

“Ik heb in de commissie altijd gepleit om ook de aandacht te vestigen op veranderingen in de natuur, de landbouw, de demografie of in de mentaliteit van de mensen. Die ‘trage structuren’ hebben een grote impact op het dagelijkse leven. In die zin zijn ze voor mij relevanter dan de politieke geschiedenis.”

Hoe zullen andere historici volgens u de canon ontvangen?

“Ik kan alleen maar hopen dat het nu over de inhoud gaat, want nu kan iedereen ons werk lezen. Ik hoop dat het nu eens gedaan is met die flauwe intentieprocessen, wij zijn al eens een ‘collaboratiecommissie’ genoemd. We zijn intellectueel oneerlijk aangepakt, beschuldigd en in een hoek gezet.

“Op een bepaald moment ben ik dat echt beu geweest. Nu kan het debat eindelijk beginnen over de keuzes die we hebben gemaakt. De vraag of we aan sommige onderwerpen niet meer vensters moesten geven, die vind ik interessant.”

Zijn er soms onderwerpen die u zelf nog meer in de verf zou zetten?

“Ik ben het ermee eens dat we het in een volgende versie nog meer over het kolonialisme zouden moeten hebben. Maar ik ben nu al blij dat lezers van de canon iemand als Paul Panda Farnana (1888-1930) leren kennen. Hij was de eerste Congolese intellectueel, die het kolonialisme openlijk bekritiseerde.

“Ik vind dat de canon elke tien jaar moet worden herzien, dan moeten historici tot een herijking komen. Ik weet niet of ik er dan zelf nog bij moet zijn. Nog voor ik zetelde, heb ik gezegd dat die discussie over de canon belangrijker is dan de canon zelf.”