Sam Van Rooy (Vlaams Belang) 1.777 keer aangeklaagd bij Unia wegens ‘legitimeren genocide’

Aanleiding voor de aanklacht was een tweet van Van Rooy na de razendsnelle overname van Afghanistan door de taliban. “Iemand zei me eens dat Afghanistan alleen een florerende, vrije samenleving kan worden indien 70 procent van de mannelijke moslims wordt uitgeroeid (omdat die in wezen geen haar beter zijn dan de taliban)”.

Allemaal Van Belang wil met de actie een duidelijk signaal stellen dat zo’n taalgebruik niet kan. “Van Rooy insinueert dat er een legitiem doel kan zijn om Afghanen uit te roeien”, zegt een van de initiatiefnemers. “Net om die reden zijn beperkingen ingeroepen aan de vrijheid van meningsuiting, maar we zien helaas dat die wetgeving zelden wordt toegepast.”

Van Rooy vindt het ‘lachwekkend’. “Maar het is helaas ook typerend voor deze samenleving, waarin elke uiting of poging tot debat als discriminatie of racisme gezien wordt.” Volgens Van Rooy moet zijn tweet gezien worden als een ‘denkoefening’, waarmee hij wou aantonen dat ‘de meerderheid van de Afghaanse moslimmannen er dezelfde denkbeelden op nahoudt als de taliban, met name over vrouwen.”

Allemaal Van Belang wil ook de parlementaire onschendbaarheid ter discussie stellen. “Die is niet in het leven geroepen om goedkoop racisme aan te wakkeren.” Ook Van Rooy vindt dat de tweedeling tussen burgers en parlementairen minder scherp mag. “Maar dan moet die wel gelijkgetrokken worden in de zin van meer vrije meningsuiting. Want op den duur kom je terecht in een samenleving waarbij elke mening vervolgd wordt.”