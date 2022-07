Sam en Eva De Bruyn: ‘Onze moeder is nog het slimste geweest, door op een bepaald moment te vertrekken’

De oudste is 35, is deze zomer radio-dj ad interim bij Studio Brussel, en richtte vorig jaar Skolto op, een webshop voor ecologisch verantwoorde reisbenodigd­heden. De jongste is 33 en partner bij architectenbureau 51N4E Acte, waar ze zich toelegt op duurzame stadsprojecten. Sam en Eva De Bruyn, broer en zus.

Sam

“Vandaag komen mijn zus en ik goed overeen, maar dat is niet altijd zo geweest. Wij hadden als kind en als tiener een behoorlijk woelig contact, en hebben veel ruzie gemaakt. Zeker toen we samen op kot zaten in Gent, was het met onze band dramatisch gesteld. Ik denk dat wij op sommige vlakken gewoon te veel op elkaar lijken, maar op andere vlakken dan weer te hard van elkaar verschillen.

“Eva en ik zijn bijvoorbeeld allebei heel koppig, en halen graag ons gelijk. Dat leidde vroeger aan de eettafel regelmatig tot heftige discussies, want onze vader dacht óók dat hij het grote gelijk aan zijn kant had. Onze moeder is nog het slimste geweest, door op een bepaald moment te vertrekken.

“Onze ouders gingen uit elkaar toen ik 10 was, en mijn zus 8. Wij zijn in een warm nest opgegroeid hoor, al konden onze ouders niet harder van karakter verschillen. Mijn moeder werkte in human resources, en is altijd volledig voor haar carrière gegaan, terwijl mijn vader bij wijze van spreken op eender welk moment kon zeggen hoeveel dagen hij nog moest werken tot hij met pensioen kon. Mijn vader was heel spaarzaam, op het obsessieve af, terwijl mijn moeder graag geld uitgaf. Toch hebben onze ouders, ook na hun breuk, altijd een heel goede band gehad.

“Toen ik op mijn vijftiende zelf geld begon te verdienen, volgde ik het voorbeeld van mijn moeder. Ik wilde hard werken, goed verdienen, om dan ook goed van het leven te kunnen genieten. Eva trok tijdens haar puberteit dan weer wat meer naar onze vader toe. Net als hem is ze altijd beter geweest in het aangeven van haar grenzen, zowel professioneel als in haar privéleven.

“Daardoor heb ik lange tijd het gevoel gehad dat bij Eva alles in het leven moeiteloos kwam, terwijl mijn levenskeuzes vaak gepaard gingen met veel angst en twijfel. Zo heeft mijn zus zelfs een jaar in India gewoond voor haar studie, iets wat ik nooit heb gedurfd. Pas toen mijn zus in Berlijn zat, en daar een tijd zonder werk viel, besefte ik dat Eva ook maar een mens is die soms met tegenslagen geconfronteerd wordt. En dat ik haar dus soms ook wat ondersteuning moet bieden.

“Leren praten over onze emoties is iets wat wij allebei echt hebben moeten leren. Grote gevoelens werden bij ons thuis toch eerder uit de weg gegaan. Ondanks die moeizaamheid waarmee emoties in ons gezin besproken werden, ben ik thuis nooit echt uit de kast gekomen. Dat was niet nodig: mijn geaardheid is nooit een gespreksonderwerp geweest. Ik herinner me zelfs hoe mijn moeder me als kleuter al zei dat ik later verliefd zou worden ‘op een meisje of op een jongen’. Er was dus wel een grote warmte en vrijheid om naar huis te komen met wie ik wilde, maar er werd niet over gesproken.

“Eva en ik proberen nu heel hard om dat anders aan te pakken. Dat lukt aardig: wij kunnen eigenlijk heel goed over onze Shit praten met elkaar. Dat doen we zelfs vaker dan dat we het hebben over wat er goed gaat in ons leven. Eva is onlangs moeder geworden. Over de onzekerheden die daarmee gepaard gaan, hebben we het met elkaar wél veel gehad. Toen haar kindje ­eerder dit jaar geboren werd, was de gedeelde euforie enorm.”

Eva over haar broer Sam De Bruyn: ‘Zijn burn-out kwam als een complete verrassing. Ik had wél meteen door dat het serieus was.’ Beeld Bob Van Mol

Eva

“Ik vind dat Sam wat overdrijft als hij zegt dat wij vroeger zo hard met elkaar overhoop lagen. Want het was ook wel leuk hoor, tussen ons. Toen we samen op kot zaten, organiseerden we thuis geregeld samen feestjes, en hadden we ook enkele gemeenschappelijke vrienden die allemaal met muziek bezig waren. Maar het is wel zo dat wij het beste overeenkwamen zodra we níét meer samenwoonden. Onze discussies gingen over stomme dingen, zoals van wie de rommel in ons huis nú weer was. Ik heb meer dan eens medelijden gehad met de derde kotgenoot die bij ons inwoonde. (lacht)

“Toen onze ouders destijds uit elkaar gingen, werden we met twee erg verschillende opvoedingsstijlen geconfronteerd. Dat is interessant geweest, omdat we zo konden zien hoe twee gezinnen op verschillende manieren konden functioneren. Al vond ik het soms wel een beetje schizofreen. Als we als kind in het weekend van de ene ouder naar de andere verhuisden, moesten we ook telkens aan compleet andere regels wennen. Ik denk dat Sam snel ook de handige kant van die breuk gezien heeft: wat bij de ene ouder niet mocht, kon bij de andere wel. En zowel voor Sam als voor mij was het een openbaring om in Brussel te wonen. Ons ouderlijke huis lag in Meise, dus er ging in de stad plots een hele wereld voor ons open.

“Later ben ik voor een jaar naar India verhuisd, en toen zijn Sam en ik af en toe gaan skypen. Dat waren geen frequente gesprekken, maar ik vond ze wel betekenisvol. Rond die periode was onze band dus zeker al heel wat beter dan in onze tienerjaren. Ik herinner me nog hoe het in die tijd van buitenaf altijd alleen maar goed leek te gaan met Sam. Hij had zijn succes op de radio, verdiende goed en kon zich eender wat veroorloven.

“Ik had toen dus ook helemaal niet door dat dat succes ook een tol eiste. Zijn burn-out kwam dus als een complete verrassing, al had ik met­een door dat het serieus was. Sam is er de persoon gewoon niet naar om iets zomaar op te geven. Sindsdien probeer ik wat vaker te checken hoe het met hem gaat.

“Toen we jong waren, leken Sam en ik niet harder van elkaar te kunnen verschillen, maar met het ouder worden merken we dat de waarden die daaronder liggen wel grotendeels overlappen. Wij zijn bijvoorbeeld allebei veel met duurzaamheid bezig, maar wel op een andere manier. Een elektrische auto, zonnepanelen, een warmtepomp, mijn broer heeft ze stuk voor stuk. Ik probeer dan weer mijn steentje bij te dragen door te consuminderen, en al die producten juist níét te kopen. Ik vind het wel interessant om te zien hoe mijn weg niet de enige weg is. Dat onze aanpak misschien verschilt, maar dat mijn broer en ik uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen hebben.”