Salmonella-uitbraak bij Barry Callebaut treft ook de sint: dit jaar geen chocoladeletter van Tony’s Chocolonely in de schoen

De chocoladeletters van Tony’s rollen al jaren van de band bij Barry Callebaut in Wieze. De problemen bij de fabriek kwamen eind juni aan het licht. Een salmonellabesmetting dwong de chocolademaker ertoe de fabriek te sluiten. Het schoonmaken is begin juli begonnen.

Dat was nu net de week dat Callebaut aan de jaarlijkse letters van Tony’s zou beginnen, vertelt Bibianne Roetert, marketingmanager van Tony's voor de Benelux. “Later beginnen kan niet omdat we aan een strakke planning vastzitten.”

Normaal gesproken liggen de letters in september of oktober in de winkels, maar dat gaat dit jaar niet lukken. “De reiniging neemt veel tijd in beslag.” De fabriek gaat binnenkort pas weer draaien.

Uitwijken naar een andere leverancier is niet mogelijk, zegt Roetert. “Callebaut is onze partner, bij deze fabriekslijn kunnen we garanderen dat alle cacaobonen 100 procent traceerbaar zijn.” Tony’s Chocolonely streeft ernaar 100 procent slaafvrije chocolade te maken.

Zelf letter maken op de wikkel

Jammer voor de fans, realiseert Roetert zich. “We hebben wel een normaal assortiment waarmee we dit kunnen ondervangen.” Een mogelijkheid om toch sinterklaas te vieren met hun chocolade: een eigen wikkel maken via de site. “Je kunt elke reep personaliseren. Op de wikkel kun je elke afbeelding zetten die je maar wilt. Je kunt er ook een letter op zetten.”

Hoe groot de schade voor Tony’s en Callebaut uitpakt, is nog niet bekend. “Dat zijn we nog aan het inventariseren”, zegt Roetert. “Het is wel zuur, maar we gaan ons best doen om er toch te zijn voor de fans.” De band met Callebaut is niet beschadigd, aldus de marketingmanager. “Dit is overmacht. Dit ligt buiten ons aller macht. Het is vreselijk voor iedereen.”

In het jaarverslag, waarin Tony’s altijd opvallend transparant is, zal het duidelijk maken wat de gevolgen van de salmonellabesmetting was voor het bedrijf.