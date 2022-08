Salman Rushdie ligt na steekpartij aan beademing en verliest mogelijk een oog: ‘Het nieuws is niet goed’

Decennia geleden werd Rushdie door het Iraanse regime vogelvrij verklaard naar aanleiding van zijn roman De duivelsverzen. Wie hem doodt, kan ongeveer 3 miljoen euro verdienen.

De wereldberoemde schrijver zou in het noorden van de staat New York, circa 470 kilometer van zijn woonplaats New York City, een lezing geven over de VS als toevluchtsoord voor schrijvers en kunstenaars in ballingschap. Een verslaggever van het persagentschap Associated Press zag hoe een man het podium bestormde terwijl Rushdie werd ingeleid, en de schrijver begon te slaan en steken met een mes.

Volgens zijn literair agent Andrew Wylie ligt Rushdie na de spoedoperatie aan de beademing en verliest hij waarschijnlijk een oog na de steekpartij. Wylie meldt in een verklaring dat “het nieuws niet goed is”. De zenuwen in Rushdie’s arm zijn door de steekpartij ernstig beschadigd geraakt, aldus de literair agent. Ook is de schrijver in zijn lever gestoken.

De verdachte kon door een aanwezige politieagent meteen worden ingerekend. Het gaat om een 24-jarige man uit de staat New Jersey. Hij had gewoon een kaartje gekocht voor de lezing van Rushdie. Over zijn motief bestaat nog geen duidelijkheid. Vermoed wordt dat hij alleen handelde, maar dat wordt nog verder onderzocht.

Gouverneur Hochul bevestigde ook dat de moderator van het evenement eveneens aangevallen werd. Volgens de politie raakte hij lichtgewond aan het hoofd.

Salman Rushdie wordt behandeld nadat hij op het podium werd neergestoken. Beeld AP

De Duivelsverzen

Het is niet de eerste keer dat de schrijver is aangevallen. Tien jaar lang moest Rushdie onderduiken na de publicatie van De Duivelsverzen (originele titel The Satanic Verses). De Iraanse leider Ayatollah Khomeini verklaarde het boek in 1989, amper een half jaar nadat het was uitgebracht, tot blasfemie en zette een prijs op zijn hoofd.

Boekverbrandingen, rellen en doodsbedreigingen waren het gevolg. Niet alleen aan het adres van Rushdie, ook vertalers van het boek waren hun leven niet meer zeker. De Japanse vertaler werd in 1991 in zijn huis doodgestoken. Rushdie werd onder bescherming geplaatst van de Britse geheime diensten, nam een alias aan en verdween uit het publieke leven.

Nog altijd is de gewraakte roman in veel landen verboden, maar de afgelopen decennia durfde de in Mumbai geboren Brit weer meer op de voorgrond te treden. Hij verhuisde naar New York en bouwde daar een nieuw leven op. Sinds 2002 gaat hij alleen over straat, alleen bij lezingen staat hij nog onder de bewaking van bodyguards.

Vrijheid van meningsuiting

Rushdie spreekt zich regelmatig uit voor de vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld ook na de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs. In 2016 verhoogde het Islamitische regime de prijs op zijn hoofd nog naar 3,8 miljoen euro. Ook staat de auteur op de dodenlijst van terreurorganisaties Al-Qaeda en Islamitische Staat.

Het vierde boek van de hand van Rushdie is geïnspireerd op het leven van de profeet Mohammed. De titel verwijst naar een groep verzen uit de Koran. Het werk kreeg veel positieve recensies en won de Whitbread Award, een Britse prijs voor het boek van het jaar. In de islamitische wereld zorgde het boek voor grote controverse, omdat moslims het zagen als heiligschennis en een belediging voor hun geloof.