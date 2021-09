Salah Abdeslam toont geen berouw: ‘We hebben burgers geviseerd, maar het was niet persoonlijk’

“We hebben Frankrijk aangevallen, de burgers geviseerd, maar het was niet persoonlijk.” Dat zei Abdeslam, de enige terrorist die zichzelf op 13 november niet om het leven bracht, woensdag in de rechtszaal in Parijs.

De voorzitter van het hof van assisen gaf het woord aan elk van de veertien aanwezige verdachten om een “beknopte, spontane verklaring” af te leggen over de feiten waarvan zij worden beschuldigd.

Er heerste een doodse stilte bij het publiek toen de beklaagden om de beurt het woord namen. Abdeslam, het enige overlevende lid van het terreurcommando dat 130 mensen doodde en honderden verwondde in Saint-Denis en Parijs, sprak als laatste.

‘Waar moet ik beginnen?’

“Goeiendag iedereen. Waar moet ik beginnen?”, zo zei Abdeslam met een kalme stem, in schril contrast met zijn emotionele uitbarstingen in de eerste dagen van het proces. Hij voegde eraan toe dat de “terroristen, jihadisten, geradicaliseerde mensen” naar wie tijdens de hoorzitting werd verwezen, in feite “moslims” waren. “Dit is de authentieke islam”, betoogde hij.

“François Hollande zei dat we Frankrijk hebben bestreden vanwege zijn waarden, maar dat is een leugen”, zei Abdeslam, in het zwart gekleed. Hij legde de schuld bij de “Franse vliegtuigen die Islamitische Staat hebben gebombardeerd, mannen, vrouwen en kinderen.”

“François Hollande wist welke risico’s hij nam door de Islamitische Staat in Syrië aan te vallen”, vervolgde hij. “Het minste wat je kan doen is de waarheid vertellen. Er wordt vaak gezegd dat ik provocerend ben, maar dat is niet waar, ik wil oprecht zijn. Het is hier niet mijn bedoeling om het mes nog wat dieper in de wonde te steken, wel om eerlijk te zijn”, klonk het.

Op de banken van de burgerlijke partijen begonnen sommigen te huilen, anderen zochten steun bij elkaar.

‘Strijder van IS’

Vorige week leek Abdeslam op dag één van het proces nog te popelen om de microfoon te nemen en zich luid en duidelijk te positioneren als “strijder van Islamitische Staat”. De voorzitter maande Abdeslam toen meermaals aan om te zwijgen, zonder succes.

Uiteindelijk werd zijn microfoon uitgeschakeld. “U hebt vijf jaar gehad om u uit te spreken”, zei de voorzitter. “Nu hoor ik dat u wilt praten, maar het is er niet het moment voor.” De zitting werd toen enkele minuten geschorst.