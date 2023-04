Sakamoto, pionier van de elektronische muziek, overleden

Ryuichi Sakamoto bracht begin dit jaar met 12 nog een nieuwe plaat uit. “Wordt 12 het adieu van Ryuichi Sakamoto?”, schreef deze krant in de recensie. Sakamoto zelf zag deze plaat, een verzameling minimalistische ambientstukken, als een dagboek bij zijn herstel na een zware kankerbehandeling. De componist had begin 2021 bekendgemaakt dat hij aan darmkanker leed en dat hij sinds 2014 werd behandeld voor keelkanker. Over zijn gezondheidstoestand heerste veel onduidelijkheid.

De in Tokio geboren Sakamoto studeerde aan het conservatorium en raakte midden jaren zeventig in de ban van de elektronische muziek. Met het trio Yellow Magic Orchestra zou hij pionierswerk in de elektronische muziek leveren. Daarna maakte hij nog soloplaten met analoge synthesizers die zowel de vroegste hiphop als de techno zouden beïnvloeden.

Bij het grote publiek maakte Sakamoto vooral naam met zijn filmmuziek. Voor zijn score van The Last Emperor van Bernardo Bertolucci won hij in 1988 een Oscar. Met Bertolucci werkte hij ook samen voor The Sheltering Sky. Daarnaast heeft hij op zijn cv ook de soundtracks staan van onder meer Merry Christmas, Mister Lawrence, waarin hij naast David Bowie acteert, Snake Eyes van Brian de Palma, en The Revenant van Alejandro González Iñárritu. De Mexicaanse regisseur had Sakamoto gevraagd tijdens zijn revalidatie na de behandeling tegen keelkanker. “Dankzij The Revenant ben ik genezen”, vertelde de componist daarover in een interview met De Morgen. “Op de een of andere manier heeft die film me de energie gegeven om door te gaan.”

Sakamoto, die in 2016 in Gent een World Soundtrack Award kreeg voor zijn filmmuziekoeuvre, maakte solo meer dan twintig platen. Met zijn neo- of postklassieke ambient en zachte pianomelodieën had hij een grote aanhang. Daarnaast werkte hij ook samen met popsterren als Iggy Pop en David Byrne.

Ryuichi Sakamoto overleed vorige week dinsdag, maar het nieuws raakte pas zondag bekend. “Hij leefde met muziek tot het einde”, schreef zijn management. De artiest kreeg, zoals hij het zelf wilde, een discrete begrafenis in familiekring.