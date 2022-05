Sabine Hagedoren: ‘Ik voorspel dat we woensdag en donderdag dagrecords zullen breken’

Het is lente, maar toch voelt het als zomer. Hoe uitzonderlijk is deze warmte?

Hagedoren: “Normaal gezien zitten we rond deze tijd van het jaar rond de 18 graden Celsius. Momenteel schommelen we daar zeker 5 graden boven. Ik voorspel dat we woensdag en donderdag dagrecords zullen breken. Die pieken zeggen op zich niet zo veel, maar zijn wel goede indicaties om ons bij uitzonderlijke dagen als nu op te baseren. Deze tijd van het jaar hebben we nog wel al 30 graden gemeten, onder andere in de jaren 1942, 1998 en 2012. Het komt dus niet vaak voor, zulke warme dagen in het midden van mei, maar het is wel al eerder gebeurd.”

De zonneschijn maakt ons sneller goedgezind, maar mogen we wel blij zijn met de warme dagen?

“Iedereen die de hitte goed kan verdragen mag blij zijn, natuurlijk. Zeker na een lange winter kan de zon enorm deugd doen. Al steekt de klimaatopwarming achter de hoek een verwijtend vingertje omhoog. We zullen door de klimaatcrisis almaar vaker dagen krijgen van 30 graden en meer. De kansen op warme dagen vergroten en dat zien we ook in de waarden die wij registreren. Blij zijn mag dus, zolang er kritisch naar die warmte wordt gekeken. Het is niet omdat een hete dag af en toe de normale gang van zaken is, dat we een hete periode zomaar als normaal moeten aanvaarden.”

Voor wie of wat is de warmte nefast?

“Natuurlijk zijn er mensen en planten die afzien van de hitte, dat is duidelijk, maar ‘nefast’ is voorlopig een groot woord. We weten namelijk niet wat begin juni zal brengen. Als het veel gaat regenen, kan de natuur zich herstellen. In dat opzicht bevinden we ons nog niet in een crisis. Maar landbouwers geven wel aan dat ze in de problemen komen als de droogte aanhoudt tot het einde van de maand. Het zijn zwoele dagen, donderdag en vrijdag verwachten we nattigheid. Die onweersbuien kan de natuur absoluut goed gebruiken.”

Wat betekent de hitte die we nu voelen in het grotere geheel van de klimaatcrisis?

“We verwachten door de klimaatopwarming warme, droge periodes die afgewisseld worden met periodes van hevige regenbuien. Die stadia worden steeds langer en extremer. Tijdens de onweersbuien van donderdag zal er op korte tijd ineens veel water uit de lucht vallen. Doordat de lente tot nu toe lang droog was, te droog eigenlijk, en de grond hard is, gaat dat regenwater naar beken en rivieren stromen, en zo richting de zee. We spelen het voor een groot deel dus snel kwijt.

“In dat opzicht zou het eigenlijk langdurig zacht moeten blijven regenen, zodat de grond het water goed kan opnemen. De hoeveelheid regen die we de komende dagen voorspellen is dus zeker welkom, maar het zal de lage grondwaterstanden niet naar normale waarden laten stijgen. Planten zullen blij zijn met wat buien, maar het is geen oplossing op lange termijn.”

In India lijden ze al enkele maanden onder een extreme hittegolf. Staat ons dat ook te wachten?

“We moeten ervoor zorgen dat we onze neerslag langer kunnen bijhouden en we moeten er absoluut voor vechten dat we onze klimaatdoelstellingen halen. Het wordt almaar warmer en die warmte wordt almaar langer vastgehouden, vooral in steden.

“Ik zou iedereen aanraden om een paar klimaatrapporten te lezen. Dan wordt het snel duidelijk dat we extreme hittegolven moeten inperken en hoe we dat kunnen doen. Minder verharding en meer bomen zouden al een goed begin zijn. Maar of er ons ook nog extreme hittegolven zoals in India staan te wachten? Dat weet ik niet. Voorlopig moeten wij nog geen schrik hebben voor temperaturen van boven de 45 graden.”