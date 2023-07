Ryanair-piloten staken dit weekend weer: zo check je nu al of jouw vlucht afgelast zal worden

Uit onvrede met het stopzetten van de cao en omdat ze hun loon geïndexeerd willen zien, leggen de Belgische piloten van Ryanair komend weekend het werk opnieuw twee dagen neer. Dat deden ze ook al in het weekend van 15 en 16 juli. Toen werden bijna 4 op de 10 Ryanair-vluchten van en naar Charleroi geannuleerd. Goed voor zo’n 120 vluchten en 20.000 gedupeerde reizigers.

Doordat Ryanair doorgaans slechts enkele dagen op voorhand vrijgeeft welke vluchten effectief geannuleerd worden, is het voor veel passagiers bang afwachten. “Maar eigenlijk kan je toch al nagaan of de staking impact heeft op jouw vlucht”, zegt luchtvaarteconoom Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen).

“Eerst en vooral moet je weten dat het alleen de Belgische piloten van Ryanair zijn die staken”, zegt Dewulf. “Dat zijn met name de piloten die vluchten uitvoeren vanuit Ryanair-basis Charleroi. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat Ryanair z’n toestellen steeds op en af laat vliegen. Een vliegtuig en z’n crew keren altijd terug naar de basis waar het gestationeerd is, want Ryanair laat z’n piloten en crew nooit ergens overnachten. Een toestel en crew die vanuit Charleroi opereren, keren dus elke dag terug naar daar.”

De luchthaven van Charleroi tijdens het vorige stakingsweekend van 15 en 16 juli. Komend weekend leggen de Belgische piloten van de lagekostenmaatschappij het werk opnieuw neer. Beeld BELGA

Vluchtnummer checken

Het zorgt ervoor dat je perfect kan inschatten welke vluchten met Belgische bemanning - en piloten - vliegen en welke niet, stelt Dewulf. “Ongeveer de helft van alle Ryanair-vluchten op Charleroi wordt met toestellen uitgevoerd die in Charleroi gestationeerd zijn. De vliegtuigen die er ’s ochtends vroeg vertrekken, zijn dus ook toestellen die met een Belgische crew vliegen. Zij zullen heel waarschijnlijk door de staking geïmpacteerd worden.”

“Vertrekt je vlucht later op de dag, dan ga je na of die oorspronkelijk vanuit Charleroi vliegt of vanuit een buitenlandse basis. Is je vlucht bijvoorbeeld om 11 uur naar Marseille gepland? Dan moet je kijken naar het nummer van die vlucht en naar de vluchten die eerder zijn aangekomen op Charleroi. Landde er vóór jouw geplande vlucht al een toestel uit Marseille, met een vluchtnummer (bijvoorbeeld FR1916, red.) dat slechts één cijfer verschilt van de jouwe? Dan gaat het om hetzelfde toestel en kwam het vliegtuig eerder dus al uit Marseille. Hoogstwaarschijnlijk heeft het dus een Franse crew die niet zal staken.”

Een overzicht van de vertrekkende en aankomende vluchten vind je op de website van de luchthaven van Charleroi.