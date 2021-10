Ruzie tussen NAVO en Rusland escaleert: Kremlin staakt missie in Moskou

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, die de vergeldingsmaatregelen bekendmaakte, zei dat hiertoe was besloten omdat praten met de alliantie om de ruzie te beëindigen geen zin meer had. “De NAVO is niet geïnteresseerd in welke vorm van dialoog dan ook”, aldus Lavrov. “We zien geen noodzaak om te blijven doen alsof er in de nabije toekomst een verschuiving kan plaatsvinden.”

Rusland ontstak begin oktober in woede toen de NAVO tot de uitwijzingen overging. Er werden toen geen vergeldingsmaatregelen bekendgemaakt. Volgens de NAVO waren de acht medewerkers van de Russische missie bij de alliantie in het geheim werkzaam voor de inlichtingendiensten in Moskou. De NAVO besloot ook de missie te halveren, tot tien personen. De accreditatie van de rest werd ingetrokken.

Volgens Sky News, dat als eerste de uitwijzing onthulde, waren de Russen betrokken bij “vermoedelijk kwaadaardige Russische activiteiten, waaronder moorden en spionage”. Moskou noemde de beschuldigingen onzin. Nu is besloten om het werk van de Russische missie bij de NAVO per 1 november stop te zetten. Als de NAVO iets te bespreken heeft met Moskou, aldus Lavrov, dan moeten ze maar contact opnemen met de Russische ambassade in Brussel.

Verslechterde verhoudingen

De contacten tussen Moskou en de NAVO zijn flink verslechterd en versoberd na de Russische annexatie van de Krim in 2014. De NAVO wilde maandag niet reageren op de Russische vergelding. Een woordvoerder zei dat de alliantie nog niet op de hoogte was gesteld door Moskou over het stopzetten van het werk van het NAVO-kantoor in Rusland.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zei dat de Russische stap betekent dat de ‘ijzige relatie’ tussen de NAVO en Moskou nog lang zal voortduren. “Dit zal de relaties nog meer onder druk zetten”, aldus Maas. Volgens de bewindsman laten de vergeldingsmaatregelen zien dat juist Rusland geen interesse heeft om door middel van overleg een einde aan de ruzie te maken.