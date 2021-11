Ruzie tussen AA Gent en RC Gent: traditieclub dreigt te verdwijnen

Mag stamnummer 11 binnenkort geschrapt worden? Het valt te vrezen. RC Gent, opgericht in 1899, is immers vruchteloos op zoek naar nieuwe velden. Dit omdat de club, spelend in tweede amateur, niet meer welkom is op haar terreinen in Oostakker. Die zijn namelijk eigendom van... AA Gent.

“We hebben de voorbije weken nog vaak moeten denken aan de woorden die Ivan De Witte heeft uitgesproken op een persconferentie van KAA Gent half juni”, klinkt het op de website van RC Gent. “Daar zei de AA Gent-voorzitter: ‘Mijn levensmotto blijft overeind: doe nooit aan anderen wat je niet wilt wat anderen jou zouden aandoen. Dat geldt voor iedereen. Het is goed dat iedereen dat respecteert’.”

Woorden die RC Gent nu graag nog eens oprakelt. “Nog geen half jaar later dient diezelfde Ivan De Witte KRC Gent finaal de genadeslag toe”, klinkt het. “RC Gent is niet meer welkom op de huidige locatie vanaf 1 juli 2022. We worden dus zonder pardon aan de kant geschoven.”

Belangrijke nuance daarbij: het is niet zo dat AA Gent haar kleine buur zomaar op straat zet. Het contract om de site in Oostakker te gebruiken, verloopt immers op 30 juni 2020 en wordt dus gewoon niet verlengd. De amateurclub beseft ook dat ze juridisch geen poot hebben om op te staan, maar hoopte op wat toegeeflijkheid.

RC Gent heeft de voorbije weken de mogelijkheid onderzocht om uit te wijken naar een andere locatie of om te fusioneren met een andere club - wat dan nog enkel kan als KAA Gent akkoord gaat- maar ze zijn tot de vaststelling gekomen dat er geen uitwijkmogelijkheid is. En zo dreigt een van de oudste clubs van het land te verdwijnen.

Bij AA Gent achtten ze het verstandig om geen commentaar te geven.