Ruzie op aarde, maar het ISS blijft ‘een symbool’ van samenwerking

Anton Sjkaplerov droeg tijdens een officiële ceremonie zijn functie als gezagvoerder over aan Thomas Marshburn, zo was rechtstreeks op NASA TV te zien.

De hele tienkoppige bemanning had voor de ceremonie verzamelen geblazen. Ook wanneer de mensen op aarde “problemen” hebben, blijft het ISS een “symbool van samenwerking”, zei de Rus, die tijdens een korte toespraak Marsburn bedankte. “Het is een eer en een privilege” om gezagvoerder te worden, zei de Amerikaan. Daarna volgden talrijke omarmingen.

Sjkaplerov keert woensdag met de Sojoez MS-19 naar de aarde terug, met zijn Russische collega Pjotr Doebrov en de Amerikaan Mark Vande Hei. Speculaties dat die laatste vanwege de spanningen niet met de Sojoez zou kunnen meevliegen, hebben beide zijden krachtig ontkend.

5.680 banen rond de aarde

De ontkoppeling van de Rassvet-module is voor 09.21 uur Belgische tijd gepland, de landing in de steppen van Kazachstan volgt om 13.28 uur.

Vande Hei en Doebrov zullen dan 355 dagen aan een stuk in de ruimte zijn gebleven, goed voor 5.680 banen rondom de aarde. De Amerikaan brak daarbij het Amerikaanse single duurrecord in de ruimte, dat op 340 dagen stond.

Na de landing splitst de teruggekeerde bemanning zich op, wat volgens de NASA de standaardpraktijk is. De twee Russen vliegen terug naar Sterrenstad in Moskou, de Amerikaan naar Houston.

Er blijven drie Amerikanen, drie Russen en één Duitser in het ISS achter. De recente aankomst van de drie Russen bleef niet onopgemerkt, ook door een manuele in plaats van automatische koppeling. Zij verschenen voor de camera in ruimtekledij in de kleuren van de Oekraïense vlag.