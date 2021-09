Ruzie escaleert: Frankrijk roept ambassadeurs terug uit Verenigde Staten en Australië

Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian nam president Emmanuel Macron de drastische beslissing zelf wegens de ernst van de situatie. “Op vraag van de president van de Republiek heb ik beslist met onmiddellijke ingang onze beide ambassadeurs in de VS en Australië naar Parijs terug te roepen voor overleg. Deze uitzonderlijke beslissing is gerechtvaardigd door de uitzonderlijke ernst van de aankondigingen die Australië en de VS op 15 september hebben gedaan”, aldus Le Drian in een communiqué.

Washington en Canberra maakten woensdag een strategisch partnerschap bekend waarbij Australië nucleaire onderzeeboten krijg van de Verenigde Staten. Australië schrapte dan ook het miljardencontract van nieuwe duikboten dat het eerder met Frankrijk had gesloten. Frankrijk reageerde woest.

De aankondiging van het pact sloeg ook in Brussel in als een bom. De EU zoekt de laatste tijd óók nauwere samenwerking met Australië en andere landen rond de Stille en Indische Oceaan, om het opkomende China weerwerk te kunnen bieden. Uitgerekend enkele uren voor de bekendmaking van de drie landen had commissievoorzitter Ursula von der Leyen plannen daartoe uit de doeken gedaan in haar jaarlijkse State of the Union.