Ruud Vormer dan toch op huurbasis naar Zulte Waregem

Ruud Vormer zal straks dan toch nog als voetballer op onze velden te zien zijn. Bijna een jaar na de eerste contacten trekt de Nederlander naar Zulte Waregem. Vormer bereikte een huurovereenkomst met de Zuid-West-Vlaamse club, waar hij in eerste instantie tot het einde van dit seizoen zal voetballen. Slaagt Zulte Waregem erin het behoud te verzekeren, dan legt het Vormer in principe vast voor twee extra seizoenen. De deal wordt normaal gezien vandaag afgerond.

Club Brugge stelt zich inschikkelijk op in deze. Het leverde flinke financiële inspanningen opdat de transfer zou kunnen doorgaan. Zo betaalt Zulte Waregem voor de komende zes maanden slechts een klein deel van Vormers loon - ruim 200.000 euro. Vormer werd begin dit jaar opzij geschoven bij Club, waar hij sinds begin augustus uit de selectie werd gelaten. Trainen deed-ie wel nog, maar sinds zijn laatste match op 5 augustus - thuis tegen Zulte Waregem - kwam hij niet meer aan spelen toe.

Eind deze maand speelt Zulte Waregem overigens in eigen huis tegen Club Brugge, maar in die match moet Vormer aan de kant blijven. Doordat Club zijn loon (gedeeltelijk) blijft doorbetalen, komt hij niet in aanmerking om aan te treden tegen zijn moederclub.

Beeld BELGA

Vormer genoot naast Zulte Waregem ook interesse van KV Kortrijk. Essevee trok evenwel al veel langer aan de mouw van de Nederlander, die in het voorjaar al gesprekken voerde met de club. Niet alleen was een deal toen financieel complex, ook wou Vormer het bij Club onder Hoefkens nog een kans geven. De vijfvoudige kampioen van Club verlaat blauw-zwart nu met een dubbel gevoel. Al zal hij straks - een beetje tegen de verwachtingen in - alsnog voetballen in de Jupiler Pro League.

Vraag is of ook Zulte Waregem-coach Mbaye Leye tevreden is met de overgang van Vormer. Vorige week klonk het in een interview nog dat “zijn komst niet aan de orde is.” “Omdat we slechts 30 procent balbezit hebben, terwijl hij bij Brugge uitblonk door het dominante voetbal van Club.” Ook twijfelde Leye aan de wedstrijdfitheid van Vormer, die maandenlang geen wedstrijd meer speelde.