Russische woordvoerder: ‘Orwells ‘1984’ ging over liberalisme, niet over totalitarisme’

1984 dient al sinds zijn uitgave in 1949 als een van de grootste literaire waarschuwingen voor de gevolgen van totalitarisme en massasurveillance, maar Zakharova gooit nu een heel ander perspectief op tafel. Tijdens een toespraak in Ekaterinburg vroeg een burger “hoe men best kan reageren wanneer kennissen in het buitenland suggereren dat Rusland in een moderne herhaling van Orwells roman leeft?” Daarop antwoordde Zakharova dat het net het Westen is dat leeft in een ‘fantasiewereld’.

“Jarenlang hebben wij geloofd dat Orwell de verschrikkingen van het totalitarisme beschreef, maar dit is een van de grootste misconcepties ter wereld”, zei de woordvoerder. “Hij beschreef hoe het liberalisme de mensheid naar een doodlopend eind zou leiden”, zei Zakharova. Het boek gaat dus niet over de USSR, benadrukte ze. “Het gaat niet over ons.”

Al sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne voeren Poetins media een agressieve campagne om de oorlog neer te zetten als ‘speciale operatie’ met als doel de ‘denazificatie van Oekraïne’. De autoriteiten hebben ook strenge wetten ingevoerd om te verbieden dat de gebeurtenissen in Oekraïne worden omschreven als ‘oorlog’ en ‘een invasie’. Buiten Rusland worden er dan ook heel wat vergelijkingen getrokken met 1984, en de meest gevierde regel daarvan: “Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht.”