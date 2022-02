Russische veiligheidsraad was volgens Poetin ‘ongepland’, horloges vertellen een ander verhaal

De ongebruikelijke meeting werd om 17 uur uitgezonden op de staatstelevisie en duurde zo'n anderhalf uur. Volgens Poetin was ze “ongepland” omdat hij “de spontane mening" van de hoge functionarissen in de raad wilde horen. In de nationale veiligheidsraad zetelen onder meer de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en de chef van de Russische inlichtingendiensten.

Onafhankelijke media in Rusland merkten al snel op dat de vergadering al eerder opgenomen was. Zo was op de horloges van defensieminister Sergei Shoigu en buitenlandminister Sergei Lavrov te zien dat het 11.45 uur was. Dat is onder meer duidelijk op een foto die het Kremlin zelf verspreidde.

Defensieminister Sergei Shoigu en buitenlandminister Sergei Lavrov. Beeld Kremlin

Horloge

Het horloge van Sergei Sobyanin - de burgemeester van Moskou - toonde dat het 12.10 uur was, terwijl hij de vergadering bijwoonde. Op het moment dat defensieminister Sergei Shoigu aan het woord komt, blijkt het volgens zijn uurwerk 12.46 uur te zijn.

Tijdens de meeting verklaarde president Poetin dat hij alle meningen van zijn adviseurs - die zich unaniem voor een erkenning van Donetsk en Loehansk uitspraken - in overweging zou nemen en de dag zelf nog een beslissing zou nemen. Het lijkt er evenwel op dat die beslissing toen al genomen was.

De overeenkomst daaromtrent bleek twee uur voor de veiligheidsraad namelijk al getekend te zijn, als we het uurwerk van Poetin mogen geloven. Daarop is te zien dat het 10.15 uur is.

De twee leiders van de pro-Russische opstandelingen in Donetsk en Loehansk waren daarbij aanwezig. Volgens de horloges van Denis Pushilin (Donetsk ) en Leonid Pasechnik (Loehansk) was het tijdens hun onderhoud met president Poetin respectievelijk 10.15 en 10.17 uur.

Rebellenleider Denis Pushilin van Donetsk. Beeld RV