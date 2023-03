Russische vader veroordeeld tot 2 jaar strafkamp na oorlogstekening dochter

Een Russische rechtbank heeft dinsdag de vader van een schoolmeisje dat een ‘onpatriottische’ tekening tegen de oorlog in Oekraïne maakte tot twee jaar strafkamp veroordeeld. Het is een voorbeeld van het verkilde klimaat in Rusland dat herinneringen oproept aan de Sovjettijd.

De 54-jarige Aleksej Moskaljov kwam vorig jaar in de problemen nadat de politie een inval had gedaan bij hem thuis. Aanleiding voor de huiszoeking was het “onpatriottische” gedrag van zijn 12-jarige dochtertje Masja. Op haar school in Jefremov had haar lerares de leerlingen gevraagd tekeningen te maken voor de Russische soldaten in Oekraïne. In plaats daarvan maakte zij een tekening met de leus: ‘Nee tegen de oorlog!’ Haar lerares ging ermee naar de directie, die meteen de politie alarmeerde.

Bij de huiszoeking kwam de politie erachter dat haar vader, die haar alleen opvoedt, zich op sociale media herhaaldelijk tegen de oorlog had uitgesproken. Dat leverde hem een aanklacht op wegens belediging van het leger. In afwachting van het proces kreeg hij huisarrest. Zijn dochter werd weggehaald en in een tehuis geplaatst. Volgens een woordvoerder van de rechtbank is Moskaljov voor de uitspraak ondergedoken.

Beroering

Tegen Moskaljov liep ook nog een procedure om hem uit de ouderlijke macht te zetten. Volgens de afdeling kinderbescherming van de sociale dienst zou hij zijn dochtertje ‘slecht’ opvoeden. Die zaak, die op 6 april voor de rechter komt, heeft de nodige beroering veroorzaakt onder de plaatselijke bevolking. Opvallend is dat zelfs Jevgeni Prigozjin, de baas van het beruchte huurlingenleger Wagner, liet merken dat de behandeling van het meisje hem te ver ging.

Moskaljovs advocaat liet eerder al weten dat zijn cliënt zich enorme zorgen maakt over hoe het zijn dochtertje zal vergaan in het tehuis. Alleen al de naam van de instelling, een tehuis voor “maatschappelijke rehabilitatie”, duidt erop dat het de bedoeling is dat zij daar een politieke heropvoeding krijgt. Dat gebeurde onder Sovjetdictator Joseph Stalin ook met de kinderen van ouders die als “vijanden van het volk” naar de Goelag werden gestuurd.

De moeder van het meisje is al sinds ze drie jaar was uit beeld. Het is nog onduidelijk of die zaak zal doorgaan nu Moskaljov de benen heeft genomen.

De zaak tegen Moskaljov illustreert het steeds killere klimaat in Rusland. Aanvankelijk leek de wet op het beledigen van het leger vooral bedoeld om ingezet te worden tegen bekende oppositieleden en anti-oorlogsdemonstranten. Maar nu worden ook gewone burgers er het slachtoffer van.

Klikken

Het komt volgens de Russische onafhankelijke site Vjorstka ook steeds vaker voor dat Russen elkaar aangeven wegens kritische opmerkingen over de oorlog die president Vladimir Poetin vorig jaar ontketende tegen Oekraïne. Soms kan zelfs een simpele ruzie al aanleiding zijn om iemand aan te geven wegens sympathie voor de ‘vijand’.

Dat merkte een man uit Brjansk, die bij de deur van een sushi-bar ruzie had gekregen met een andere bezoeker. Die beschuldigde hem ervan dat hij “Leve Oekraïne!” had gezegd. Even later werd hij door agenten opgepakt. De rechter legde hem een boete op wegens belediging van het leger.

Hetzelfde overkwam een echtpaar uit Krasnodar eind januari. Kennelijk hadden andere gasten zitten meeluisteren toen de vrouw zich kritisch uitliet over de oorlog. Het personeel alarmeerde meteen de Rosgvardija, de Russische oproerpolitie, omdat ze “Leve Zelensky!” zou hebben geroepen. De vrouw kreeg een boete, haar man verdween voor vijftien dagen in de cel.

Zelfs een grap kan je duur komen te staan, merkte een man uit Brjansk vorig jaar volgens Vjortska. Hij stond in beschonken toestand in een winkel achter een klant die die zijn kortingskaart was vergeten. “Zeg ‘Leve Oekraïne!’ en ‘Dood aan de vijand!’”, suggereerde hij voor de grap. “Dan geven ze je korting!” Een ooggetuige stapte naar de politie en de veiligheidsdienst FSB, waarna de rechter hem een boete oplegde.