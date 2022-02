Russische troepenopbouw in Wit-Rusland is nieuw teken van Loekasjenko’s radicalisering

Volgens Stoltenberg gaat het om een breed assortiment aan eenheden en wapens, inclusief jachtvliegtuigen, Iskander-raketten en S400-luchtafweersystemen. “We hebben het over een breed spectrum aan moderne militaire capaciteiten. Dit wordt gecombineerd met Ruslands jaarlijkse oefening van nucleaire strijdkrachten, die naar verwachting ook deze maand plaatsvindt.”

Volgens Rusland en Wit-Rusland is simpelweg sprake van eerder geplande, gezamenlijke oefeningen, al werd ook in Russische media opgemerkt dat het bijzonder is dat sommige van de Russische eenheden in Wit-Rusland voor deze gelegenheid uit het Russische Verre Oosten zijn getransporteerd.

Sinds anderhalf jaar is het aantal gezamenlijke Russisch-Wit-Russische oefeningen in het land aanzienlijk toegenomen, qua omvang maar ook qua frequentie. De huidige aantallen zijn groter dan ooit tevoren, menen westerse inlichtingendiensten, en vormen niet alleen een potentiële bedreiging voor Oekraïne maar ook voor buurlanden Polen, Litouwen en Letland.

De militair zwakste plek van de oostelijke NAVO-landen is de zogeheten Suwalki-bres, een vlakke strook land van 100 kilometer in Noord-Polen, ingeklemd tussen Kaliningrad en Wit-Rusland, waarmee je de Baltische landen van de rest van de NAVO kunt afscheiden. Tot nu toe houdt de NAVO zich aan afspraken met Rusland uit 1997 en houdt het slechts een symbolische militaire aanwezigheid in de Baltische landen en Polen. Maar de druk vanuit die landen om de NAVO-aanwezigheid te vergroten, neemt zienderogen toe.

Draai naar Moskou

De Russische militarisering van buurland Wit-Rusland vindt plaats tegen de achtergrond van de radicale draai naar Moskou die de de facto leider van Wit-Rusland, Aleksandr Loekasjenko, heeft gemaakt sinds de presidentsverkiezingen van augustus 2020. Toen de oppositie daarbij grootschalige fraude aantoonde en Wit-Russen voor het eerst in lange tijd massaal de straat opgingen om te protesteren, kwam Loekasjenko zo in het nauw dat hij zich letterlijk en figuurlijk aan de voeten wierp van president Poetin. Diezelfde Poetin had hij jarenlang in een politiek kat-en-muisspel genoeg op afstand gehouden om niet te worden opgeslokt in hun gemeenschappelijke Uniestaat, niet de annexatie van de Krim te hoeven erkennen en geen permanente Russische militaire bases op zijn land toe te staan.

Russische voertuigen na aankomst in Wit-Rusland. Beeld AP

In ruil voor Russische leningen en politieke steun, en als reactie op de sancties van de Europese Unie (die hem niet als legitieme president erkent), is Loekasjenko’s internationale positie geradicaliseerd. Zo stuurde hij onlangs ook troepen naar Kazachstan (waar hij eerder voor strikte niet-inmenging pleitte in binnenlandse crises). In november zei hij zelfs dat Wit-Rusland bereid is om (Russische) kernwapens op zijn grondgebied te plaatsen als de NAVO kernwapens in oostelijke lidstaten plaatst.

De gewijzigde grondwet die op 27 februari in Wit-Rusland in een referendum voorligt, bevestigt hoe snel de internationale oriëntatie van het land verandert terwijl alle ogen zijn gericht op Oekraïne: zowel de politieke neutraliteit van het land als zijn non-nucleaire status (Wit-Rusland gaf na de Koude Oorlog, net als Oekraïne, zijn kernwapens op) wordt geschrapt uit de grondwet.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit de weg vrijmaken voor permanente aanwezigheid in Wit-Rusland van zowel conventionele als nucleaire wapens. “Dat zal een antwoord vergen”, aldus het ministerie.