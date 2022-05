▶ Russische staatstelevisie toont zeldzame beelden van Azovstal-gevechten in Marioepol

▶ Bekijk: Russische tv toont zeldzame beelden van gevechten bij Azovstal:

Op de beelden is te zien dat er rook opstijgt boven de fabriek, terwijl Russische militairen raketten afvuren. Beelden vanuit de gevechtszone in Marioepol zijn zeer zeldzaam: de toegang voor de pers is er beperkt en uiterst gevaarlijk.

Volgens Rusland verschansen zich nog 2.000 Oekraïense strijders in de fabriek. Met hen zouden ook ongeveer 200 burgers ingesloten zijn, die daar hun toevlucht hebben gezocht. Voor de komende dagen heeft Rusland een dagelijkse wapenstilstand aangekondigd, beperkt tot enkele uren, zodat de burgers zich in veiligheid zouden kunnen brengen.

De situatie blijft ook gespannen op andere plekken aan het front in de Donbas. In Donetsk zouden de Oekraïense troepen zwaar bestookt worden met artillerie en vanuit de lucht. Het Russische leger probeert opnieuw aanvallen te lanceren op de steden Liman, Popasna en Severodonetsk, maar volgens Kiev konden de Oekraïners die aanvallen afslaan.

De uitspraken van de Oekraïense generale staf zijn niet onafhankelijk te controleren. Op satellietbeelden die woensdag zijn gemaakt is volgens The New York Times het resultaat van de “intense bombardementen” te zien. De Amerikaanse krant publiceert een foto van zwartgeblakerde gebouwen op het terrein.

Satellietbeelden gemaakt op woensdag 4 mei boven de Azovstal-fabriek in Marioepol Beeld AP

Ook de BBC suggereert met een video dat het laatste bolwerk van verzet in de Zuid-Oekraïense stad getroffen is door explosies. Het gaat om beelden van zware ontploffingen en rookwolken boven het complex die door pro-Russische separatisten in de regio Donetsk gepubliceerd zijn. Hoewel de BBC de video niet onafhankelijk heeft kunnen verifiëren, gaat de Britse omroep ervan uit dat deze woensdag is opgenomen.