Russische soldaten slaan aan het plunderen in Oekraïne en sturen de buit naar huis

Televisies. Kleding. Een elektrische step. Visgerei. Dat is volgens Wit-Russische activisten een deel van de buit die Russische soldaten naar huis sturen bij terugkeer uit oorlogsgebied in Oekraïne. Er zijn steeds meer bewijzen dat de Russische soldaten zich niet alleen schuldig maken aan wreedheden, maar ook aan plunderingen in steden en dorpen die zij hebben ingenomen.

Militairen die de laatste tijd zijn teruggetrokken uit het noorden van Oekraïne versturen vanuit Wit-Rusland verdacht veel spullen naar huis. Het Wit-Russische onderzoekscollectief Belaroesski Hajoen publiceerde deze week beelden van Russische soldaten die in de stad Mazyr hun buit klaarmaken voor verzending naar huis. Mazyr ligt slechts 25 kilometer van de Oekraïense grens. Op de beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe Russische militairen stapels dozen binnenbrengen bij een vestiging van het Russische koeriersbedrijf SDEK uit Novosibirsk.

Volgens de oppositiegroep gaat het om spullen die de militairen hebben geroofd tijdens hun offensief in Oekraïne. Afgelopen vrijdag arriveerden bij het koerierskantoor enkele legertrucks met stapels dozen en in plastic gewikkelde balen die Russische militairen begonnen uit te laden.

Op beelden is te zien dat soldaten zeker drie uur lang bezig zijn hun spullen in te pakken. Dozen met airconditioners, alcoholische dranken en accu’s die kennelijk uit auto’s zijn gesloopt. Opvallend is dat op sommige tassen de naam van een Oekraïense supermarktketen staat.

In Belarus, russians are sending the things they looted home by mail. pic.twitter.com/pi5kVWGb8w — Yana Morozova 🇺🇦 (@jane_in_vain) 2 april 2022

In totaal zouden de Russische militairen volgens het onderzoekscollectief twee ton aan goederen hebben afgeleverd bij het SDEK-kantoor. Uit de verzendformulieren waarop de Wit-Russische activisten beslag wisten te leggen, blijkt dat het vaak om zaken ging als televisies, kleding, onderdelen en instrumenten.

Namen en adressen

Om de militairen in verlegenheid te brengen, publiceerden de activisten een lijst met de namen van zestien militairen die spullen voor verzending naar huis hadden afgeleverd, met hun adressen en telefoonnummers erbij. De meeste pakketten waren bestemd voor Roebtsovsk, een stad in de regio Altaj, in West-Siberië.

Vermoedelijk gaat het om leden van een in Roebtsovsk gelegerde eenheid van de Rosgvardija, de Russische nationale garde, die in Oekraïne meevechten.

Tegenover de onafhankelijke nieuwssite Zerkalo suggereerden medewerkers van het koeriersbedrijf dat het ook om goederen kan gaan die de militairen in Wit-Rusland hebben gekocht, omdat de prijzen daar lager liggen dan in Rusland. Maar aankoopbewijzen hebben ze niet gevraagd. Dat is ook niet hun taak, zegt het bedrijf.

De vraag is of de Russische soldaten, die tussen de 600 en 850 euro soldij per maand krijgen, zich dergelijke omvangrijke aankopen kunnen veroorloven. Vaak stuurden ze tientallen kilo’s aan goederen naar huis.

Plunderen van woningen en winkels

Opvallend is ook dat de plotselinge toename van militairen die spullen naar huis sturen, samenvalt met de terugkeer van de eerste eenheden uit het gebied rond Kiev, waar het Oekraïense leger de afgelopen week verscheidene plaatsen heeft weten te heroveren op de Russen. Inwoners van die vaak zwaar verwoeste steden en dorpen vertellen hoe de Russen op hun terugtocht huizen binnenvielen en die leegplunderden. Inclusief de complete inrichting van winkels.

Sommige gesneuvelde Russische militairen bleken ook Oekraïens geld bij zich te hebben, dat ze vermoedelijk hebben gestolen uit huizen die ze hebben doorzocht. In de Wit-Russische stad Naroulia zou volgens het Oekraïense ministerie van Defensie zelfs een heuse markt zijn ontstaan waar Russische militairen wasmachines, ijskasten, auto’s en andere goederen verkopen die ze geroofd hebben uit Oekraïne.

Oorlogsmisdrijf

Ook onder de Russische wet wordt plunderen beschouwd als een oorlogsmisdrijf, waarop jarenlange celstraf staat. Maar daar lijken de soldaten die naar Oekraïne zijn gestuurd zich niets van aan te trekken. Uit andere gebieden in Oekraïne komen dezelfde berichten over plunderende militairen. Een vrouw uit de buurt van de stad Soemy vertelde dat de Russen alles roofden wat los- en vastzat: kleding, huishoudelijke apparatuur, laptops en televisies.

Жителька Сумської області розповіла, як окупанти обнесли весь будинок



Це не армія! Це банда мародерів. pic.twitter.com/kynCQ1YSqK — alexxbezz (@alexxbezz) 5 april 2022

In de zuidelijke stad Cherson hebben de Russische bezetters alle winkels van levensmiddelen en alcohol ‘bevrijd’, zoals de plaatselijke gouverneur het cynisch noemde. Tsjetsjeense militairen namen gloednieuwe landbouwmachines in beslag, die ze vervolgens op transport stelden naar de Kaukasusrepubliek.

Afgaande op tal van videobeelden uit bezette gebieden komt het overal voor dat Russische soldaten winkels leeghalen om aan voedsel te komen. Kennelijk heeft het leger moeite zijn eenheden te bevoorraden. Een truck met een veldkeuken die de Oekraïners onlangs buitmaakten op vluchtende Russische troepen, bleek alleen gevuld met een stapel zakken vol aardappelen en uien.

Russians looting a supermarket? Just look how relaxed they are pic.twitter.com/4rUDaSDaCm — Adam Omar | آدم العمر 🇵🇸 (@basheer317) 27 februari 2022

Ook in de oorlog in Tsjetsjenië, in de jaren negentig, gingen Russische soldaten zich vaak te buiten aan plunderingen. Ze namen auto’s in beslag en reden vrachtwagens vol gestolen goederen naar gebieden die onder Russische controle stonden. Sommige eenheden handelden zelfs in gevangen Tsjetsjenen, die ze voor honderden dollars of in ruil voor een auto aan hun familie terug verkochten.