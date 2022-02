Russische ruimtebaas dreigt: ‘ISS kan neerstorten op Amerika of Europa’ als VS sancties doorzetten

Dmitry Rogozin, het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, de tegenhanger van het Amerikaanse NASA, is niet blij met de sanctie die donderdagavond werden aangekondigd door Joe Biden. De Amerikaanse president sprak in zijn televisietoespraak onder meer de verwachting uit dat de nieuwe sancties “de Russische lucht- en ruimtevaartindustrie zullen verslechteren, inclusief hun ruimteprogramma”.

De reactie van Rogozin liet weinig aan de verbeelding over, en illustreert de toch al verslechterde relatie tussen beide ruimtegrootmachten. “Wil je alle landen verbieden om hun ruimtevaartuigen te lanceren met Russische raketten, de meest betrouwbare ter wereld? Dat doen jullie al. En zijn jullie van plan de wereldwijde concurrentie op de ruimtemarkt volledig te vernietigen met jullie sancties? Dat weten we. Dat is niet nieuw voor ons. We zijn klaar om te handelen”, schreef Rogozin op Twitter, over de Amerikaanse sancties.

‘Jullie risico’

Hij vroeg zich onder meer hardop af of Amerika de samenwerking op het internationale ruimtestation ISS “wil vernietigen”, eentje die overigens al een tijd onder hoogspanning staat. Waar de Verenigde Staten eerder bijvoorbeeld aankondigden daar nog minimaal tot 2030 te willen blijven, twijfelt Rusland openlijk aan verlenging.

“Willen jullie soms zelf het ISS besturen? Misschien is President Biden niet helemaal op de hoogte, maar leg hem vooral uit dat de koerscorrecties van het station, het voorkomen van botsingen met het gevaarlijke ruimtepuin, waarmee jullie getalenteerde zakenmensen de ruimte boven de aarde hebben vervuild, exclusief gebeurt met Russische motoren”, schreef hij. Daarmee verwijst hij onder meer naar de grote hoeveelheden satellieten die het Amerikaanse bedrijf SpaceX van miljardair Elon Musk momenteel lanceren.

Dat Rusland onlangs zelf bij een rakettest een van zijn satellieten kapotschoot, waarbij zo’n 1500 nieuwe stukken ruimtepuin ontstonden waarvoor het ISS moest uitwijken, liet Rogozin verder onbesproken.

“Als jullie niet meer met ons willen samenwerken, wie zal het ISS dan redden van een ongecontroleerde val op de Verenigde Saten of Europa? Het is ook een optie om dat ding van 500 ton te laten vallen op India of China. Wil je hen met zo’n vooruitzicht bedreigen? Het ISS vliegt niet boven Rusland, dus het is geheel jullie risico.”

Alzheimer

Rogozin maakte bovendien een toespeling op de geestestoestand van de Amerikaanse president Biden. “Heren, als jullie dit soort sancties plannen, kijken jullie de initiatiefnemers dan na op ziekten als Alzheimers? Gewoon voor de zekerheid. Zodat jullie sancties niet op jullie eigen hoofd vallen – niet alleen figuurlijk.”

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laat in een schriftelijke reactie aan ruimtenieuwssite Space.com weten dat het voorlopig van plan is te blijven samenwerken met alle internationale partners, inclusief Roscosmos. “De nieuwe maatregelen zullen de civiele samenwerking in de ruimte tussen Rusland en de Verenigde Staten mogelijk blijven maken. Er zijn geen veranderingen gepland in de steun van dit agentschap aan activiteiten in een baan om de aarde en op de grond.”