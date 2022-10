Russische raketten houden Kiev in greep van de angst, maar van paniek of chaos is geen sprake

Dekking zoeken als het luchtalarm klinkt: bijna niemand in Kiev deed het de afgelopen maanden nog. Er sloegen toch bijna nooit raketten in, zeker niet in het centrum. Maar maandagmiddag renden er weer mensen naar schuilkelders. De zwaarste Russische luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog heeft de angst in Oekraïne teruggebracht op plekken ver van het front.

Urenlang vuurde Rusland langeafstandsraketten en gevechtsdrones af op Oekraïne. Ze ontploften in acht provincies door het hele land, van Lviv in het westen tot Charkiv in het oosten. Onder de geraakte plekken: een speeltuin in het centrum van Kiev, een woonwijk in Dnipro, een elektriciteitsvoorziening in Krementsjoek. In straten diep in Oekraïne lagen scherven, bloedplassen, lijken. Zeker elf burgers kwamen om.

De rakettenregen is president Poetins antwoord op de aanslag op de Krimbrug van afgelopen zaterdag. “Zo’n misdaad onbestraft laten is simpelweg onmogelijk”, zei Poetin maandag tijdens een spoedzitting van de Russische Veiligheidsraad. Hij beschuldigde de Oekraïense veiligheidsdiensten van de ontploffingen op de brug, die Rusland verbindt met de geannexeerde Krim en daarom een diep symbolische betekenis heeft voor Poetin.

Het Kremlin houdt de Russische bevolking voor dat de raketten uitsluitend gericht waren op militaire doelwitten. Allemaal zijn ze met precisiebombardementen geraakt, jubelde het Russische ministerie van Defensie, dat video’s verspreidde van lanceringen op de Zwarte Zee.

Maar beelden van de inslagen maken duidelijk dat Poetin zich wreekte op Oekraïense burgers. Raketten sloegen tijdens de ochtendspits in op drukke kruisingen, in parken en kantoorgebouwen. Voor de Taras Sjevtsjenko-universiteit in Kiev werd een stadsbusje met forensen geraakt. In Zaporizja werd een klaslokaal van een kleuterschool in de as gelegd.

Hulpverleners spreken een jeugdige ooggetuige van de raketaanvallen in Kyiv. Beeld Ed Ram / Getty

Gekozen om schade aan te richten

De Russische aanval had twee doelwitten, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky: burgers en energievoorzieningen. “Ze willen paniek en chaos”, aldus Zelensky in een videoboodschap die hij opnam op straat in Kiev terwijl de Russische raketten nog over Oekraïne vlogen. “Het tijdstip en de doelen zijn speciaal gekozen om zoveel mogelijk schade aan te richten.”

De schade bij nutsvoorzieningen is aanzienlijk. Gouverneurs van vier provincies meldden grootschalige uitval van water- en elektriciteitsvoorzieningen. De regering riep de hele bevolking op om het stroomverbruik te beperken vanwege overbelasting van het netwerk. Reparatiewerkzaamheden kwamen snel op gang. De meeste schade is volgens de regering dinsdag weer hersteld.

De raketten zaaiden angst ver achter de frontlinie. De metrohaltes van Kiev veranderden in collectieve schuilkelders, zoals tijdens de eerste weken van de invasie. Sommige mensen besloten te vluchten: de Oekraïense Spoorwegen kondigden een extra evacuatietrein aan vanuit het zwaar geraakte Zaporizja richting het westen.

Van paniek of chaos lijkt geen sprake. Geen vluchtelingenfiles naar het westen, geen lange rijen voor winkels om voedsel in te slaan voor in schuilkelders. In tegenstelling tot februari vrezen weinig inwoners van Kiev en andere steden nu dat hun woonplaats wordt bezet door Rusland.

Een vrouw overziet de schade aan haar woonkamer na Russische raketaanvallen op Dnipro. Beeld Dimitar Dilkoff / AFP

Spoedzitting van de G7

Hoewel nog niet helemaal duidelijk is wat de weerslag is van de aanvallen op de infrastructuur, verwachten militair analisten geen grote veranderingen op het slagveld. Daar lijdt Rusland nog steeds terreinverlies. Alleen in de provincie Donetsk boekte het Russische leger de afgelopen dagen enige terreinwinst.

De aanvallen zetten Zelensky’s roep om westerse luchtverdedigingssystemen kracht bij. Meteen na de raketinslagen belde Zelensky met onder meer de Franse president Macron, de Britse premier Truss, de Duitse bondskanselier Scholz en premier Rutte. De G7 (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de VS en de EU) laste voor dinsdag een spoedzitting in met Zelensky als hoofdgast. Later in de week vergadert de Navo over wapensteun aan Oekraïne.

Applaus voor Poetins wraakactie beperkt zich tot Russische hardliners en propagandisten van de staatstelevisie. “Nu ben ik honderd procent tevreden met de uitvoer van de speciale militaire operatie”, zei Ramzan Kadyrov, de Tsjetsjeense leider die eerder zware kritiek uitte op het Russische leger. Ook Margarita Simonjan, hoofdredacteur van Kremlinzender RT (voorheen Russia Today), uitte zich op Twitter tevreden over de wraakactie: “Hier heb je een antwoord. De Krimbrug is een rode lijn geweest vanaf het begin.”

De hardliners zetten Poetin onder druk om steeds verder te gaan. Na de zich opstapelende nederlagen en vernederingen roepen ze publiekelijk om massale raketaanvallen en de inzet van tactische kernwapens. “Als Poetin aarzelt, kan hij voor hartgrondige irritatie zorgen bij degenen die zich nu aangesloten hebben bij een oorlog die moet eindigen in een overwinning”, stelde Kremlindeskundige Tatiana Stanovaja maandag. “Maar hoe verder hij gaat, hoe erger het wordt. Er is geen weg meer terug.”