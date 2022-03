‘Russische opmars in Oekraïne is vastgelopen’

Het Russische leger lijdt steeds meer verliezen. De Verenigde Staten schatten dat 10 procent van de invasiemacht verloren is gegaan. Meer dan 7.000 soldaten zouden zo al overleden zijn. Met het resterende deel van zijn gevechtskracht kan Russisch president Vladimir Poetin de strijd nog beslissen, maar de Amerikaanse analyse toont wel aan hoe Moskou zich op de invasie verkeek.

De problemen van de Russen dreigen nog groter te worden nu de Amerikaanse president Joe Biden de wapenleveranties aan het Oekraïense leger fors opvoert. Kiev krijgt onder andere zo’n 10.000 extra luchtdoel- en antitankraketten. Daarnaast kampt het leger van Poetin volgens het Westen met een tekort aan hightechwapens, waardoor ze een beroep moeten doen op ouderwetse en minder nauwkeurige bommen.

Tekenend voor de Russische problemen is ook de onmacht om op te rukken naar de hoofdstad Kiev, het belangrijkste doelwit. Het leger bevindt zich nog altijd op zo’n 20 kilometer van het centrum. In de noordelijke stad Tsjernihiv houdt het Oekraïense leger eveneens stand en in het zuiden hebben de Russen Marioepol dan weer geïsoleerd, maar ze hebben de strijd hier nog altijd niet in hun voordeel kunnen beslechten. Aan een grote aanval op Odessa, de derde stad van het land en een belangrijk strategisch doelwit, zijn de troepen van Poetin nog helemaal niet toegekomen.

‘Ongelooflijke gevechtscapaciteit’

“Ze lijden elke dag verliezen: verlies aan militairen, verlies aan uitrusting, verlies aan vliegtuigen”, aldus een Pentagon-functionaris woensdag tegen de Amerikaanse media. “Ik denk dat we allemaal onder de indruk zijn van hoe de Oekraïners hebben teruggevochten en de Russische vooruitgang hebben vertraagd. Maar laten we niet vergeten dat de Russen in Oekraïne nog steeds ongelooflijk veel gevechtscapaciteit tot hun beschikking hebben en die gebruiken ze elke dag.”

Amerikaanse inlichtingendiensten schatten dat onder de invasiemacht, die ongeveer 175.000 man sterk zou zijn, minimaal 14.000 gewonden zijn gevallen. Volgens de Britten probeert Rusland nu uit alle macht versterkingen uit onder andere het oosten van het land aan te voeren richting Oekraïne. Japan zag woensdag vier Russische marineschepen in de Japanse Zee met militaire voertuigen aan boord die mogelijk de invasiemacht moeten voorzien van nieuw materieel.

Ook zou Moskou meer huurlingen uit onder andere Syrië in Oekraïne willen inzetten. “Rusland zal waarschijnlijk deze troepen proberen te gebruiken om veroverd gebied te behouden en gevechtskracht vrij te maken om vastgelopen offensieve operaties weer nieuw leven in te blazen”, aldus Londen.

Hoezeer de gevechten beslag leggen op het Russische leger, blijkt ook uit het enorme aantal gevechtseenheden van de landmacht dat nu strijd levert in Oekraïne. De VS schatten dat ongeveer driekwart van de beschikbare 170 tactische bataljonsgroepen naar Oekraïne is gestuurd. Elke bataljon bestaat uit ongeveer 800 soldaten. Deze massale inzet roept de vraag op of het Russische leger, waarin Poetin de laatste tien jaar miljarden heeft gestoken om het te moderniseren, een veel grotere oorlog wel aankan.