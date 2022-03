Russische oorlogsretoriek neemt toe nu opmars in Oekraïne stokt, voormalig premier spreekt over ‘nucleair schrikbeeld’

De oorlogsretoriek die vanuit Rusland klinkt, wordt steeds schriller nu de opmars van de Russische troepen in Oekraïne traag verloopt. Voormalig premier Dmitri Medvedev waarschuwde voor een ‘nucleair schrikbeeld’ als de VS doorgaan met ‘hun complot om Rusland te vernietigen’.

Op zijn beurt sloot Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov de inzet van kernwapens niet uit in geval van een “existentiële bedreiging” tegen Rusland. Het Amerikaanse ministerie van Defensie noemde de uitlating van Peskov gevaarlijk. “Dit is niet de manier waarop een verantwoordelijke kenmacht zich hoort te gedragen”, zei Pentagon-woordvoerder John Kirby. Hij wees er echter op dat het Pentagon geen tekens ziet dat Rusland bezig is voorbereidingen te treffen.

Ook in de Russische staatsmedia wordt de retoriek steeds dreigender. In een programma op het Eerste Kanaal klonken dreigementen met een nucleaire aanval als de NAVO vredestroepen stuurt. “Dappere Polen, van uw hoofdstad zal binnen dertig seconden niets overblijven”, zei een van de deelnemers. Hij pleitte ook voor het veroveren van een corridor naar de Russische exclave Kaliningrad, die ligt ingeklemd tussen de NAVO-landen Polen en Litouwen.

Opmars gestuit

De ronkende oorlogsretoriek lijkt vooral bedoeld als afschrikking van het Westen, nu de Oekraïners de Russische opmars dankzij westerse wapens weten op te houden. Oekraïense eenheden slaagden er de afgelopen dagen zelfs in de Russen een flink stuk terug te dringen na een tegenoffensief bij de zuidelijke stad Voznesensk.

Voznesensk is van strategisch belang omdat er een belangrijke weg doorheen loopt die de havenstad Odessa, nog in handen van de Oekraïners, met de rest van Oekraïne verbindt. Even ten noorden van Voznesensk ligt bovendien een belangrijke kerncentrale die de Russen in handen willen krijgen om de energietoevoer voor de gebieden die zij in het zuiden bezet hebben veilig te stellen.

Oekraïense troepen houden nog steeds stand in delen van de belegerde havenstad Marioepol, waar volgens de autoriteiten nog steeds ruim honderdduizend mensen vastzitten, zonder water, voedsel en elektriciteit. Maar de situatie wordt almaar hopelozer. Russische eenheden zijn de grotendeels aan puin geschoten stad al binnengedrongen, terwijl Russische oorlogsschepen voor de kust andere delen van de stad bestoken met raketten.

De Oekraïense president Zelenski beschuldigde de Russen ervan de evacuatie van burgers uit de stad te belemmeren. Volgens vicepremier Irina Veresjtsjoek zetten de Russen een aantal chauffeurs en hulpverleners van een konvooi aan de rand van de stad vast. Ook hun voertuigen werden in beslag genomen.

De Russen zijn erop gebrand de stad in handen te krijgen, omdat ze dan de controle krijgen over een corridor over land naar de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde. Via die route kunnen ze dan ook versterkingen aanvoeren, zodat hun troepen verder kunnen doorstoten naar Odessa en het noorden.

Russische troepen bombardeerden ook een belangrijke brug bij de belegerde stad Tsjernihiv in het noorden van Oekraïne, waardoor de weg naar Kiev nu geblokkeerd is. Volgens Ljoedmila Denisova, de Oekraïense ombudsvrouw voor de mensenrechten, zijn de inwoners van de stad zo feitelijk gijzelaars geworden van de Russen. Zij beschuldigt de Russen ervan dat zij plannen hebben om een deel van de bevolking weg te voeren naar Rusland onder het mom van een evacuatie. Na twaalf dagen van belegering zit een groot deel van de inwoners zonder voedsel, water en elektriciteit.

Russische regeringsfunctionaris treedt af

Voor het eerst sinds het begin van de invasie trad woensdag een hoge Russische regeringsfunctionaris af uit protest tegen de oorlog. De prominente hervormingsgezinde politicus Anatoli Tsjoebais legde zijn functie neer als als speciaal gezant van president Poetin op het gebied van het klimaatbeleid.

Volgens het persbureau Bloomberg is Tsjoebais inmiddels in Turkije en is hij niet van plan terug te keren naar Rusland. Kremlinwoordvoerder Peskov bevestigde het vertrek van Tsjoebais, maar zweeg over diens motieven.

Tsjoebais was een van de jonge hervormers die na het ineenstorten van de Sovjet-Unie de leiding hadden over de overgang van de Sovjet-economie naar de vrije markt. Sindsdien bekleedde hij tal van hoge posities. Hij was een van de laatste liberalen die nog deel uitmaakten van Poetins team.

Op de sociale media werd ook gespeculeerd over het lot van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe, die al twaalf dagen niet in het openbaar is gezien, evenals Valeri Gerasimov, de stafchef van de Russische strijdkrachten. Sommigen opperden dat zij misschien in ongenade zijn geraakt bij Poetin wegens de tegenvallende resultaten in Oekraïne.