Russische leger zegt Cherson te verlaten, maar Oekraïense autoriteiten vrezen een val

Het verliezen van Cherson wordt beschouwd als een zware slag voor de Russische president Vladimir Poetin. Anderhalve maand geleden ondertekende hij nog de documenten waarmee Rusland de gelijknamige regio, samen met drie andere Oekraïense provincies, annexeerde. Cherson was begin maart de eerste regionale hoofdstad die na het begin van de invasie in Russische handen viel.

Vanmiddag riep de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, zijn soldaten tijdens een televisie-uitzending op om zich terug te trekken van de westelijke oever van de rivier de Dnjepr. De stad Cherson ligt volledig aan die kant van de rivier. Door het succesvolle Oekraïense tegenoffensief zou het onmogelijk zijn geworden om het Russische leger in Cherson te bevoorraden.

Aan de oostkant van de Dnjepr zal het Russische leger een nieuwe verdedigingslinie optrekken. Generaal Sergej Soerovikin, die sinds een maand het gezag voert over de in Oekraïne vechtende Russen, zei op televisie tegen Sjojgoe dat de beslissing tot terugtrekking ‘niet gemakkelijk’ was, maar dat het noodzakelijk was om ‘de levens van onze soldaten’ te redden.

Eind augustus begon het Oekraïense leger aan een groot tegenoffensief in het zuiden van het land. Het ultieme doel daarvan leek de herovering van Cherson, dat vanwege zijn ligging aan de monding van de Dnjepr in de Zwarte Zee grote strategische waarde heeft, maar het offensief leidde Rusland ook af van de voorbereidingen voor een tegenaanval bij Charkiv, in het noordoosten van Oekraïne. Via een verhitte strijd en een manoeuvre-oorlog op de grond won Oekraïne langzaamaan steeds meer terrein. Het precieze verloop van de strijd was echter lastig te volgen, omdat berichten van het front maar sporadisch de buitenwereld bereikten.

De eerste tekenen dat Rusland Cherson mogelijk op zou geven, kwamen vorige maand, toen Rusland tienduizenden inwoners begon over te brengen naar door Rusland bezette gebieden. Voor de oorlog had Cherson bijna 300.000 inwoners. Hoeveel van hen zich nog in de stad bevinden, is onbekend. De laatste week verdwenen ook Russische soldaten meer en meer uit het straatbeeld van de stad.

De Oekraïense autoriteiten vreesden juist dat de Russen een val probeerden op te zetten. Ook gisteren durfde Oekraïne nog niet te juichen. “Totdat de Oekraïense vlag boven Cherson wappert, heeft het geen zin om over een Russische terugtrekking te praten”, zei presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak tegenover persbureau Reuters.

Beeld REUTERS

Een paar uur voordat Sjojgoe de terugtrekking wereldkundig maakte, bleek de door Rusland aangestelde vicegouverneur van Cherson onder onduidelijke omstandigheden om het leven te zijn gekomen. Russische media noemden een auto-ongeluk de reden van de dood van deze 45-jarige Kirill Stremoöesov, maar dat viel niet onafhankelijk te verifiëren. Veel door Rusland benoemde functionarissen werden de laatste maanden doelwit van aanslagen.

Protesten in Rusland zelf

Niet alleen op militair en politiek vlak rommelt het in Rusland. Er blijken ook steeds meer burgers te zijn die openlijk hun afkeuring van de oorlog kenbaar maken. In verscheidene Russische steden zijn familieleden van gemobiliseerde soldaten in opstand gekomen na berichten over zware verliezen onder eenheden die onvoorbereid naar het front in Oekraïne waren gestuurd.

In de stad Voronezj bijvoorbeeld trokken afgelopen weekeinde tientallen bezorgde familieleden naar het kantoor van Aleksandr Goesev, de gouverneur van de regio, met de eis dat de pas opgeroepen reservisten worden weggehaald uit de frontlinie.

Vorige maand werd een infanteriebataljon met reservisten uit Voronezj vrijwel zonder training naar de voorste linies bij het stadje Makijivka in de regio Loehansk gestuurd. Daar kwamen ze meteen zwaar onder vuur te liggen van de Oekraïners. Een reservist die de gevechten overleefde, vertelde de onafhankelijke site Vjorstka dat het grootste deel van de ruim 500 soldaten was omgekomen bij de drie dagen durende beschietingen.

Volgens de soldaten hadden hun commandanten meteen de benen genomen, zodra de bombardementen begonnen. Uiteindelijk wisten slechts ongeveer veertig soldaten te ontkomen.

Ook een groep reservisten uit het Siberische Tomsk was naar het front bij Makijivka gestuurd om de gaten in de Russische linies op te vullen. Ook zij werden van desertie beschuldigd nadat zij zich hadden teruggetrokken. Hun familieleden hebben inmiddels een klacht ingediend bij justitie en het ministerie van Defensie. Zij zijn bang dat de soldaten worden teruggestuurd. “Ik ga niet terug, dit is een complete chaos. Hoe zit het, hebben we geen leger? Waarom beginnen we hieraan als we geen professioneel leger hebben”, klaagde een van de reservisten.

Wat vooral opvalt is hoe openlijk de kritiek klinkt. Een pas opgeroepen reservist uit de noordelijke regio Archangelsk klaagde voor de camera dat hij uit eigen zak 2.500 euro moest betalen voor zijn uitrusting. In het videofilmpje liet hij zien wat hij van de plaatselijke overheid had gekregen: rubberen laarzen in plaats van winterlaarzen (‘rotzooi’), ondergoed zo dun dat je er doorheen kunt kijken, rantsoenen die al over de houdbaarheidsdatum heen zijn en een ‘yoga-matje’ om op te slapen. “Zo sturen ze ons de winter in. Bedankt kameraad gouverneur!”, sluit hij zijn filmpje, dat al tienduizenden malen is bekeken, af.