Russische leerkracht dreigt cel in te moeten: leerlingen namen haar toespraak tegen de oorlog in Oekraïne op

Toen Irina Gen, een 55-jarige lerares Engels en Duits in de Russische stad Penza, in haar klaslokaal een anti-oorlogstoespraak hield, wist ze niet dat ze door haar eigen leerlingen werd opgenomen.

“Ik wilde gewoon het wereldbeeld van mijn leerlingen verruimen. Ik hoopte de propaganda te doorbreken die aan dit land wordt gevoerd. Maar kijk waar het me heeft gebracht”, zei Gen, die een langdurige gevangenisstraf boven het hoofd hangt wegens het “in diskrediet brengen” van het Russische leger nadat haar boodschap viraal was gegaan.

Op 18 maart vroegen Gen’s 13- en 14-jarige leerlingen haar waarom Russische atleten werden uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden – een beslissing van het Westen die ze naar eigen zeggen in de juiste context probeerde te plaatsen.

“Totdat Rusland zich op een beschaafde manier gaat gedragen, zal het niet toelaten van Russische atleten tot wedstrijden voor altijd doorgaan. Ik denk dat dat juist is”, klinkt het in de boodschap die voor het eerst werd gedeeld door Kremlin-gelinkte Telegram-kanalen. “Rusland wilde Kiev bereiken en de regering omverwerpen! Oekraïne is in feite een soevereine staat, er is een soevereine regering. We leven in een totalitair regime. Elke afwijkende mening wordt beschouwd als een misdaad.”

Gen sprak ook haar afkeuring uit over de manier waarop de Russische staatsmedia het bombardement op een kraamkliniek in de belegerde stad Marioepol afdeed als een Oekraïense provocatie.

Aangehouden door geheime dienst

Vijf dagen na haar anti-oorlogsopmerkingen kreeg Gen een telefoontje van de plaatselijke FSB-afdeling (de Russische geheime dienst) dat ze naar hun kantoor moest komen. Daar kreeg ze te horen dat de veiligheidsdiensten de beelden van haar toespraak in de klas hadden ontvangen.

“Ik was geschokt. Ik had geen idee dat ik werd opgenomen”, vertelt Gen. “Ik vertelde de aanklagers dat ik niet loog. Dat ik alleen maar citeerde uit gerespecteerde westerse bronnen zoals AP en BBC, bronnen waarvan ik geloof dat ze professioneel en objectief zijn in hun verslaggeving”, zei Gen. “Maar dat was natuurlijk niet echt een argument dat ze zouden accepteren.”

Beeld AP

Eind vorige maand kondigden Russische aanklagers aan dat ze een strafzaak tegen Gen hadden geopend op grond van een onlangs ingevoerde wet die de verspreiding van zogenaamd nepnieuws over het Russische leger strafbaar stelt.

Sindsdien heeft de leerkracht een verbod gekregen om het land te verlaten, en haar advocaat zei dat ze tot tien jaar gevangenisstraf kan krijgen als ze schuldig wordt bevonden.

“Ik word gewoon vervolgd voor een standpunt dat niet het officiële is. Mijn familie heeft in de Sovjet-Unie al eens een aanklachtcampagne meegemaakt”, zei Gen, verwijzend naar de grote zuivering van Stalin waarbij honderdduizenden gewone burgers hun buren, vrienden en familieleden aan de kaak stelden als “vijanden van de staat”.

Hoewel ze “overstuur” was toen ze ontdekte dat ze werd opgenomen door de studenten die ze goed kende, koesterde ze geen wrok tegen hen. “Ik neem het mijn studenten niet kwalijk; ze volgen gewoon wat hun ouders denken en hen vertellen te doen”, zei Gen, die sindsdien haar baan als lerares heeft opgegeven.

Nieuwe lessen ingevoerd

Vanaf 1 maart hebben scholen nieuwe lessen ingevoerd waarin leraren de opdracht krijgen hun leerlingen uit te leggen waarom Rusland gedwongen was de oorlog te beginnen tegen “een fascistisch regime in Oekraïne”.

Op de Russische sociale media zijn ook honderden berichten verschenen met schoolkinderen die poseren voor foto’s met Z-tekens, het militaire merkteken dat het belangrijkste symbool is geworden van de steun van het publiek voor de Russische invasie in Oekraïne.