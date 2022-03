Russische gevechtsvliegtuigen die Zweeds luchtruim schonden ‘hadden nucleaire wapens aan boord’

Op 2 maart stegen twee Russische gevechtsvliegtuigen van het type Sukhoi 24 en twee begeleidende Sukhoi 27-jachtvliegtuigen op van de luchtmachtbasis in Kaliningrad en schonden ze het Zweedse luchtruim toen ze over het eiland Gotland vlogen. Niet toevallig was op dat eiland in de Baltische Zee op dat moment de Zweedse minister van Defensie op bezoek. Volgens TV4 droegen de twee gevechtsvliegtuigen kernwapens. In totaal duurde de schending van het Zweedse luchtruim ongeveer een minuut.

De Zweedse luchtmacht, die al in staat van verhoogde waakzaamheid was door de oorlog in Oekraïne, zette meteen twee JAS 39 Gripen-vliegtuigen in, die op die korte tijd toch foto’s konden nemen van de indringers. Op die manier kon worden bevestigd dat er nucleaire wapens aan boord waren. Volgens TV4 gaat het om de twee achterste toestellen op de foto bovenaan.

Beeld van 2 maart: twee van de vier Russische gevechtsvliegtuigen die het Zweedse luchtruim schonden, hadden nucleaire wapens aan boord. Beeld AP

‘Opzettelijke daad’

Het Zweedse ministerie van Defensie wil niet bevestigen dat de toestellen nucleaire wapens droegen, maar benadrukt dat de schending van het luchtruim op zichzelf al ernstig genoeg en met opzet was. “We hebben het incident geanalyseerd en hoewel ik een navigatiefout (van de Russen) niet kan uitsluiten, wijst alles erop dat het een opzettelijke daad was”, aldus de Zweedse luchtmachtchef Carl-Johan Edström.

“Dit is een signaal aan Zweden dat ze kernwapens hebben en ook zij kunnen overwegen om die te gebruiken,” zegt Stefan Ring, een Zweedse militaire expert, nog bij TV4.

Zweedse premier sluit NAVO-lidmaatschap niet langer uit

Enkele dagen voor de schending had de Russische president Vladimir Poetin nog gedreigd met militaire actie tegen Zweden en buurland Finland als een van hen lid zou worden van de NAVO. “In het kader van de huidige situatie zijn we erg bezorgd om het voorval. Dit is onprofessioneel en onverantwoord gedrag van Russische kant”, besluit Edström.

Net vanavond zegt de Zweedse premier Magdalena Andersson in een interview met de openbare omroep SVT dat ze een Zweeds lidmaatschap van de NAVO niet langer uitsluit. Haar sociaaldemocratische regeringspartij was tot nog toe altijd een felle tegenstander.

De Zweedse premier Magdalena Andersson, hier samen met Duits bondskanselier Olaf Scholz bij een bezoek aan Berlijn afgelopen maandag. Beeld AP

In Zweden wordt de ‘alliantievrijheid’ waardoor het land altijd neutraal is gebleven, hoog in het vaandel gedragen. Maar de Russische invasie van Oekraïne heeft “de veiligheidssituatie ten gronde veranderd”, aldus Andersson. “De alliantievrijheid heeft ons altijd buiten conflicten gehouden, maar als de kaarten van de veiligheidspolitiek herschud worden, moet er een nieuwe analyse gemaakt worden en moeten we een nieuw besluit durven nemen.”

Concrete stappen wil Andersson op dit moment nog niet zetten, maar er moet wel een debat op gag komen, vindt ze. In september zijn er in Zweden parlementsverkiezingen, en haar belangrijkste centrumrechtse uitdager van de Gematigde Partij wil de kwestie maar al te graag tot een verkiezingsthema maken. “Dit zijn gewichtige kwesties voor Zwedens veiligheid, en dan is het belangrijk om een correcte analyse te maken voor we een beslissing nemen”, aldus Andersson.