Russische gevangenen trekken ten strijde in ruil voor levensreddende medicijnen: ‘Ik koos voor de snelle dood’

In Russische gevangenissen kregen ze naar eigen zeggen geen toegang tot effectieve behandelingen. Op het slagveld in Oekraïne werd hun hoop geboden; ze zouden antivirale medicijnen krijgen als ze bereid waren te vechten. Het was een wervingspraatje dat werkte voor veel hiv-positieve Russische gevangenen.

Ongeveer 20 procent van de rekruten in Russische gevangenissen is seropositief, schatten de Oekraïense autoriteiten op basis van het infectiepercentage bij krijgsgevangen soldaten. Dienen aan het front leek minder riskant dan in de gevangenis blijven, zeggen de gevangenen in interviews met The New York Times.

Ineffectieve medicatie

“De omstandigheden waren erg zwaar” in de Russische gevangenis, zegt Timoer (37), een hiv-positieve Russische soldaat die werd geïnterviewd op een detentieplaats in de stad Dnipro in Centraal-Oekraïne. Hij wilde alleen zijn voornaam noemen.

Nadat hij was veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor drugshandel, kreeg hij van de artsen in de Russische gevangenis andere antivirale medicijnen dan die dat hij eerder had genomen om hiv onder controle te krijgen. Hij vreesde dat het nieuwe type niet effectief was, aldus Timoer.

Hij zegt dat hij niet dacht een decennium in de Russische gevangenis te kunnen overleven met hiv. In december stemde hij ermee in om zes maanden in de Wagner-huurlingengroep te dienen in ruil voor gratie en voorraden antivirale medicijnen.

“Ik begreep dat ik een snelle dood of een langzame dood zou krijgen”, zegt hij over de keuze tussen een slechte hiv-behandeling in de gevangenis en deelname aan aanvallen in de Russische oorlog in Oekraïne. “Ik koos voor de snelle dood.”

Timoer had geen militaire ervaring en kreeg twee weken training voordat hij naar het front ging, zegt hij. Hij kreeg een kalasjnikov, 120 kogels, kogelvrij vest en een helm. Alvorens de soldaten in de aanval werden gestuurd, herhaalden de commandanten vele malen dat ze neergeschoten zouden worden als ze probeerden te deserteren.

Soldaten in zijn peloton werden voor een riskant offensief uitgestuurd, aldus Timoer; ze maakten deel uit van de massa’s soldaten met weinig overlevingskansen die de strijd in werden gestuurd aan de rand van de oostelijke stad Bachmoet. De meesten werden gedood op hun eerste gevechtsdag. Timoer werd gevangengenomen.

Polsbandjes

Eenheden van voormalige gevangenen vormden het grootste deel van de troepen in de Russische aanval op Bachmoet, een van de bloedigste en langstdurende gevechten in de oorlog. Afgelopen zomer is men op grote schaal begonnen gratie te verlenen aan gevangenen die bereid waren ten strijde te trekken.

Degenen met hiv of hepatitis C werden gedwongen dit op zeer openbare wijze bekend te maken. Toen ze door Oekraïense soldaten gevangen werden genomen, droegen velen rode of witte rubberen polsbandjes, of beide, als teken dat ze een van beide ziekten hadden, die allebei wijdverbreid zijn in het Russische gevangenissysteem. Ze moesten de bandjes ogenschijnlijk als waarschuwing voor andere soldaten dragen voor het geval ze gewond raakten, hoewel ze niet noodzakelijkerwijs besmettelijk zouden zijn als ze de juiste medicijnen kregen.

Armbandjes aan de polsen van een Wagner-strijder in een gevangenis in Dnipro. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Antivirale medicatie kan hiv voor onbepaalde tijd behandelen en het virus zodanig onderdrukken dat men niet meer besmettelijk is. Oekraïne staat hiv-positieve personen toe om met toestemming van hun commandanten aan het front te dienen. De Verenigde Staten staan niet toe dat seropositieve mensen in dienst treden, maar laten soldaten die besmet zijn geraakt in dienst blijven terwijl ze behandeld worden.

“Als iemand in behandeling is en de behandeling voortzet, kan het virus ondetecteerbaar zijn en kan hij in het leger dienen, kan hij werken en is hij niet gevaarlijk voor zijn omgeving”, legt Iryna Dizja uit, een medisch adviseur van 100 Percent Life, een groep die opkomt voor de rechten van hiv-patiënten in Oekraïne.

De polsbandjes vormen een risico voor degenen die ze dragen. Ze zijn bedoeld om andere soldaten te beschermen tegen besmetting als de drager een bloedige wond oploopt op het slagveld, zeggen de krijgsgevangenen. De angst van medesoldaten of medici om aan het bloed te worden blootgesteld, kan de eerste hulp echter vertragen.

Een andere hiv-positieve krijgsgevangene die in de Wagner-groep vocht, Jevgeni, zegt dat hij een maand voor zijn gevangenneming door Oekraïense troepen een schotwonde had opgelopen. Hij kreeg tijdig medische hulp ondanks het feit dat hij een rode armband droeg, zegt hij, maar hij werd behandeld in een ziekenhuis waar de artsen volgens hem niet de nodige voorzichtigheid aan de dag stelden om andere patiënten niet te besmetten. “Er waren geen bijzondere faciliteiten voor de hiv-geïnfecteerden”, aldus Jevgeni. “We werden allemaal samen behandeld, zij die wel en zij die niet besmet waren.”

En in de chaos van de strijd dienen de armbanden weinig doel, aldus Vadim (31), die werd veroordeeld voor diefstal en in Wagner zat voordat hij gevangen werd genomen in een bunker. Nadat Oekraïense soldaten verschillende handgranaten in de bunker hadden gegooid, verschansten de Russische soldaten, waaronder twee die seropositief waren, zich in een hoek. Drie van de tien soldaten in de bunker werden gedood en de meeste anderen raakten gewond, vertelt Vadim. Hij kwam besmeurd met bloed tevoorschijn. “Ik ben altijd bang geweest voor die ziekte”, zegt hij in een interview in een Oekraïense gevangenis. Na de blootstelling testte hij negatief.

Push-ups

Sinds de zomer hebben ongeveer 50.000 gevangenen zich aangemeld om te vechten in Oekraïne, ongeveer 10 procent van alle gedetineerden in Rusland. Dat stelt Russia Behind Bars, een niet-gouvernementele organisatie die toezicht houdt op de Russische gevangenissen.

De Oekraïense militaire inlichtingendienst heeft afgelopen najaar in een verklaring gezegd dat sommige gevangengenomen soldaten hiv en hepatitis C hadden. De binnenlandse inlichtingendienst heeft video’s beschikbaar gesteld van verhoren met Wagner-krijgsgevangenen waarin hiv-infectie ter sprake komt en rode armbanden worden getoond. De Oekraïense autoriteiten verstrekken antivirale geneesmiddelen aan seropositieve krijgsgevangenen.

Een gevangengenomen Wagner-strijder wordt begeleid door een Oekraïense bewaker in een gevangenis in Dnipro. Beeld MAURICIO LIMA / NYT

Hiv, hepatitis C en tuberculose, waaronder resistente stammen, komen veel voor in Russische gevangenissen en strafkolonies. Ongeveer een op tien Russische gevangenen is seropositief, aldus Olga Romanova, directeur van Russia Behind Bars. Ongeveer een derde van de totale gevangenispopulatie heeft minstens één van deze drie infecties, zegt ze. In interviews zeggen hiv-positieve krijgsgevangenen dat hen alleen werd gevraagd push-ups te doen voor een recruiter om hun geschiktheid om in het leger te dienen te bewijzen.

Roeslan (42) had één jaar van zijn 11-jarige straf voor drugshandel uitgezeten toen hij zich in december bij Wagner aansloot. De medicijnen die hij kreeg in de strafkolonie waar hij verbleef, onderdrukten het virus niet, zegt hij, en hij vreesde voor zijn leven.

Vorig jaar lag hij wekenlang in bed met een longontsteking. Roeslan zegt dat hij na zijn toetreding tot Wagner in januari tijdens een trainingskamp een lichte longontsteking kreeg. Een maand later werd hij uitgezonden voor een aanval in Bachmoet en werd hij gevangengenomen.

Ruslan zegt dat hij blij is met het beleid van Wagner om hiv-positieve gevangenen op te nemen. Hij zegt dat hij dacht dat hij hoe dan ook zou sterven aan zijn ziekte in de gevangenis en accepteerde de frontlinie als een kans op vrijheid en behandeling. “Als je een lange straf hebt”, zegt hij, “krijg je zo een kans om je leven opnieuw te beginnen.”