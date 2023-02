Russische dreiging hangt als een donderwolk boven Moldavië: wat is daar aan de hand?

Rusland heeft plannen voor een coup in Moldavië, zei de pro-Europese president Maia Sandu maandag. De Russen zouden een regering aan de macht willen helpen die wél naar de pijpen van het Kremlin danst. Vier vragen over de ontwikkelingen in het Oost-Europese land.

Wat gebeurde afgelopen dagen in Moldavië?

Eind vorige week stapte de regering op. Premier Natalia Gavrilita was met haar kabinet sinds anderhalf jaar aan de macht. Samen met president Maia Sandu, lid van haar regeringspartij PAS, voerde Gavrilita een uitgesproken pro-westerse koers. In het land kijkt een deel van de bevolking juist nadrukkelijk naar Rusland. Na de Russische invasie van buurland Oekraïne zocht de regering alleen maar meer toenadering tot het Westen.

Gavrilita kreeg het de laatste tijd stevig voor de kiezen. Moldavië, een arm land met slechts 2,6 miljoen inwoners, ving naar verhouding de meeste Oekraïense vluchtelingen op van Europa. De inflatie is hoog. Rusland, de traditionele gasleverancier van Moldavië, chanteerde de regering door te dreigen met een dichte gaskraan.

Dat is een recept voor onrust in een land waar sociaal-economische thema’s hoog op de agenda staan. De onvrede wordt verder aangewakkerd door pro-Russische bewegingen zoals Sor, vernoemd naar oprichter Ilan Sor, die meerdere demonstraties tegen de overheid organiseerde.

Gavrilita werd impopulair, haar positie was niet langer houdbaar. Volgens de Moldavische regering zit het Kremlin achter de protesten, die afgelopen najaar begonnen als reactie op stijgende gasprijzen. Onderzoeksjournalisten toonden aan dat veel demonstranten betaald kregen om de straat op te gaan.

Lees ook In het armste land van Europa gaan de lichten en verwarming uit

Iulian Groza, directeur van de denktank Ipre (Instituut voor Europees Beleid en Hervormingen), is niet verrast door het aftreden van de regering, zegt hij. “Sinds afgelopen najaar zijn er al plannen om de boel op te schudden, het was slechts een kwestie van tijd.” Wat er nu gebeurt is meer een stoelendans dan een kabinetscrisis, want regeringspartij PAS blijft aan de macht. Ze hoopt met een frisse wind de tegenvallende peilingen op te krikken. Het aftreden is geen knieval, maar juist een versteviging van de macht van de partij, aldus Groza.

Dat is belangrijk, want dit najaar zijn er lokale verkiezingen, later gevolgd door presidentiële en parlementaire verkiezingen. Daarnaast moet Moldavië een reeks hervormingen doorvoeren nu het, sinds juni vorig jaar, kandidaat-lid van de Europese Unie is. De regeringspartij is bang dat pro-Russische partijen de macht grijpen en de EU-kandidatuur saboteren.

Ondertussen hangt de Russische dreiging als een donderwolk boven het land. Op de dag dat de regering opstapte, werd Moldavië opgeschrikt door een overvliegende Russische raket. Deze was volgens de regering op weg naar een doelwit in Oekraïne (buurland Roemenië bevestigde de melding). Op dinsdag werd het Moldavische luchtruim korte tijd gesloten, nadat een onbekend object door de lucht was gevlogen. En Sandu waarschuwde maandag voor een Russische coup.

Een door Rusland georkestreerde staatsgreep, is dat realistisch?

President Sandu baseert zich op inlichtingen uit Oekraïne. De Oekraïense veiligheidsdienst zou – behoorlijk concrete – plannen voor een door Rusland gesteunde coup hebben onderschept. Daarin was sprake van “sabotage”, “militair getrainde personen in burger” en “gewelddadige acties, aanvallen op overheidsgebouwen en gijzelingen”. Personen uit Rusland, Montenegro, Wit-Rusland en Servië zouden de acties uitvoeren.

De coupplannen zijn niet bevestigd door de inlichtingendiensten van westerse bondgenoten. Zo zeggen de Verenigde Staten de informatie niet te kunnen verifiëren. Wel zegt het Witte Huis “diep ongerust” te zijn over de berichten.

De Russische dreiging is reëel, zegt de uit Moldavië afkomstige analist Dionis Cenusa, verbonden aan het Centrum voor Oost-Europese Studies in Litouwen. Maar een coup zou volgens hem geen kans van slagen hebben. “Moldavië is veel minder kwetsbaar dan voorheen.”

Zo is de regering erin geslaagd om de gasprijzen te stabiliseren en onafhankelijker te worden van Russisch gas. Daarnaast sloot ze halverwege vorig jaar een reeks televisiezenders die Russische desinformatie verspreidden. Verder is de surveillance door de geheime dienst opgeschroefd. Stuk voor stuk behoorlijke hindernissen voor een staatsgreep, stelt Cenusa.

Het opstappen van de regering en de toegenomen Russische dreiging zijn twee verschillende zaken. “De regeringspartij grijpt het thema veiligheid nu vooral aan voor een ‘rally around the flag’-gevoel en hoopt er zo sterker uit te komen.”

Hoe is de relatie tussen Moldavië en Rusland?

Sinds Moldavië onafhankelijk werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, heeft het land een gecompliceerde relatie met Rusland, met afwisselend perioden van aantrekken en afstoten. Ook zit het land met het afvallige Transnistrië in de maag.

Deze regio, een smalle strook land tussen de rivier de Nistru (Russisch: Dnjestr) en Oekraïne, splitste zich na een burgeroorlog in 1992 af van Moldavië. Sinds de jaren negentig zijn er Russische ‘vredestroepen’ gestationeerd, zo’n 1.500 soldaten. Door de Russische invasie van Oekraïne is de situatie in Moldavië uiterst gespannen.

Hoe gaat het nu verder met Moldavië?

Sandu heeft adviseur en oud-minister van Binnenlandse Zaken Dorin Recean genomineerd als nieuwe premier. Naar verwachting krijgt hij de steun van het parlement, mogelijk presenteert hij deze week al zijn nieuwe kabinet en plannen. Groza verwacht dat Recean vaart zet achter de hervormingen die de EU verlangt.

Op binnenlands gebied zal de nieuwe premier de maatschappelijke onrust willen bestrijden. Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen. President Sandu wil de bevoegdheden van de geheime dienst uitbreiden. Ook is het demonstratierecht afgelopen tijd licht ingeperkt. Onlangs werd de noodtoestand in het land opnieuw verlengd.

“Het is een dilemma”, zegt Cenusa, “de regering balanceert tussen veiligheid aan de ene kant en burgervrijheden aan de andere”. Daarbij moet de regering goed kijken wat proportioneel is, vindt de analist. “Politici zijn nu bang om kritiek te uiten op de regering. Maar wij hebben ook oppositiepartijen die niet pro-Russisch zijn.”