‘Russische diplomaat die dood werd teruggevonden in Berlijn was geheim agent’

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel werd het lijk op 19 oktober gevonden. Het blad berichtte toen dat de 35-jarige man van de bovenverdieping van de ambassade viel, nabij de Branderburger Tor. Het lukte niet meer om het slachtoffer te reanimeren.

Volgens Der Spiegel gaf de Russische ambassade geen toestemming om het lichaam te onderzoeken. De omstandigheden van de vermeende val en de doodsoorzaak blijven “onbekend”, zo schrijft het blad. De Russische ambassade wil om “ethische redenen” niets kwijt over het “tragische ongeval”. Het lichaam is ondertussen overgebracht naar Rusland.

De man zou volgens Duitse inlichtingsdiensten voor de FSB werken, de Russische federale veiligheidsdienst. De FSB is volgens westerse geheime diensten betrokken bij de moord op een 40-jarige Georgiër twee jaar geleden. Zelimkhan Khangoshvili werd op 23 augustus 2019 twee keer door het hoofd geschoten in het centrum van Berlijn. Een Russische verdachte werd vorig jaar veroordeeld voor de moord die volgens Duitse aanklagers in opdracht van Moskou werd gepleegd.

De Russische ambassade noemde speculaties in westerse media over de achtergrond van het incident onzin. Russische oppositieleider Leonid Volkov zei op het sociale medium Telegram dat hij vaak in de ambassade in Berlijn is geweest en dat de ramen daar te laag zijn om dood te gaan als je eruit valt. Volgens Volkov zou de man zijn geduwd. Het slachtoffer is volgens onderzoeksmedia zoals Bellingcat de zoon van een FSB-officier.