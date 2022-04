Russische diamanten leggen bom onder de sector: niemand lijkt de stenen nog te willen

“Voor de verkoop moeten diamantairs garanderen dat hun edelstenen niet uit Rusland komen”, zegt Arthur Langerman, een diamantair uit het Brusselse. “Grote juweliersketens, zoals het Amerikaanse Tiffany’s, willen die garantie. Dat levert voor een aantal van mijn collega’s grote problemen op.”

Zelf handelt Langerman niet in diamanten die afkomstig zijn van Rusland, omdat hij zich met gekleurde edelstenen bezighoudt. Die zijn in Rusland moeilijk te vinden. Maar ook al zijn er nog geen sancties tegen de import van Russische diamanten, toch worden zijn collega’s getroffen. Een aantal grote bedrijven hebben de voorbije weken zelf al het voortouw genomen om Russische edelstenen te bannen.

Op de dag van de inval in Oekraïne (24 februari) verklaarde het Zwitserse Richemont, de luxegroep boven Cartier, dat het geen Russische diamanten meer wilde kopen. Ondertussen hebben ook de Amerikaanse juweliersketen Tiffany’s, het Zwitserse Chopard en de merken Signet en Pandora zich erbij aangesloten.

Tom Neys van het Antwerp World Diamond Centre bevestigt dat diamantairs hem er al over hebben gesproken. Maar het is volgens hem moeilijk te zeggen wat de impact is op de Belgische diamantindustrie, omdat er geen gegevens zijn over hoeveel diamanten Belgische handelaars aan die bedrijven verkopen.

Rusland produceert ongeveer 30 procent van ’s werelds diamanten. Alrosa, een bedrijf dat nauwe banden heeft met het Kremlin, mijnt en verkoopt zo goed als alles ervan. Uit onderzoek bleek al dat diamantgeld van Alrosa gebruikt is om oorlogsmateriaal aan te kopen.

Zelensky

Het is ook duidelijk dat Belgische dealers heel wat van die Russische diamanten binnentrekken. Vorig jaar exporteerden de Russen voor 1,8 miljard dollar aan ruwe diamanten naar Antwerpen. Alrosa valt dus nog steeds buiten het Europese sanctiepakket tegen Rusland. Maar als het van Groen afhangt, komt daar verandering in.

Als reactie op de speech van de Oekraïense president Zelensky in de kamer, vroeg Groen om de CEO van Alrosa, Sergey Ivanov, op een individuele sanctielijst te zetten. De federale regering en de deelstaten zouden er binnenkort over samenkomen. Als er een gecoördineerd standpunt is, zal België bij de Europese Commissie ook aandringen op die maatregel, zo is in diplomatieke kringen te horen.

Lees ook Na de uithaal van Zelensky: hoe diamantgeld via Antwerpen in de Russische oorlogskas belandt

Door gruwelijke beelden van geëxecuteerde burgers rond Kiev, klinkt de roep binnen de EU om sancties te nemen ondertussen nog luider. Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, veroordeelde de slachtpartij op Twitter en zei dat nieuwe Europese sancties “onderweg” waren. Het kabinet van premier Alexander De Croo (Open Vld) was gisteren niet bereikbaar.

De Russische diamanten hebben ook al tot ophef geleid bij de Responsible Jewellery Council. Een orgaan dat over de ethiek waakt in de internationale diamanthandel. Omdat Alrosa aanvankelijk lid bleef van dat orgaan – en nog steeds het certificaat ‘responsible’ mocht gebruiken – trokken verschillende luxemerken, zoals Pandora, Richemont, Gucci en Saint Laurent, zich eruit terug.

Iris Van der Veken, de Belgische directeur van de Responsible Jewellery Council, is ondertussen opgestapt, omdat ze zich niet kon vinden in de houding van de organisatie tegenover Alrosa. Voorlopig weigert Van der Veken om commentaar te geven op haar ontslag.

Onder druk van grote juweliersbedrijven is Alrosa uiteindelijk zelf uit de raad gestapt, zo raakte vrijdag bekend. Het is nu onduidelijk of de merken die eerst zijn vertrokken nog naar de Responsible Jewellery Council zullen terugkeren.