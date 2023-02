Russische buitenlandminister Lavrov bezoekt Mali: banden tussen Moskou en Bamako steeds inniger

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov komt vandaag aan in Mali. Het is de eerste keer dat een Russische minister van Buitenlandse Zaken het West-Afrikaanse land bezoekt. De banden tussen beide landen worden steeds nauwer.

De tweedaagse reis van Lavrov, die door de Malinezen een “vriendschaps- en werkbezoek” wordt genoemd, laat zien hoe de Malinese junta de banden met Rusland blijft versterken. Nadat de huidige militaire leiders in 2020 middels een coup aan de macht kwamen, zijn de banden met oud-kolonisator Frankrijk aanzienlijk bekoeld. Vanwege de samenwerking van de regering met de Russische huurlingengroep Wagner, berucht vanwege misdaden in onder meer Oekraïne en de Centraal Afrikaanse Republiek, trokken de Fransen hun vijfduizendkoppige troepenmacht terug. In reactie hierop werd het met Frans geld gesteunde ngo’s verboden hun werk te doen.

VN-experts riepen vorige week dinsdag nog op tot een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door Malinese regeringstroepen en de Wagnergroep. Op zondag besloot de Malinese regering daarop het hoofd van de mensenrechtenafdeling van Minusma, de VN-missie die in Mali actief is, het land uit te zetten.

Wagner geen huurlingen maar ‘trainers’

De Malinese junta noemt de VN-specialist “vooringenomen” en bestempelde zijn uitspraken als “destabiliserend” en “subversief”. Volgens de Malinezen zijn de Russische strijdkrachten van Wagner geen huurlingen, maar trainers die de Malinese troepen laten zien hoe zij om moeten gaan met uit Rusland geïmporteerde uitrusting.

Lavrov zei eerder dat Wagner volgens Moskou “niets met de Russische staat te maken heeft”. Het “particuliere militaire bedrijf” is volgens Lavrov uitgenodigd door de autoriteiten, waardoor ze er “op commerciële basis aanwezig zijn” om in die hoedanigheid te vechten tegen militanten die banden hebben met Al Qaida en Islamitische Staat.

Vorig jaar zei de Russische president Vladimir Poetin nog dat zijn regering vastbesloten is om de samenwerking met de Malinese machthebbers te versterken, om de jihadistische militanten samen aan te pakken. Hij zegde toen ook leveringen van kunstmest, brandstof en voedsel ter waarde van ongeveer honderd miljoen dollar toe.

Partnerschap

“Dit bezoek op hoog niveau komt overeen met de politieke keuze van de overgangsregering om strategische partnerschappen uit te breiden en te diversifiëren”, stelt het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. In hetzelfde bericht is te lezen hoe “een nieuwe dynamiek in de betrekkingen” moet leiden tot versterking van partnerschap op met name defensie en veiligheid, maar ook op het gebied van handel en culturele samenwerking.

Zodoende staan op Lavrovs agenda onder meer ontmoetingen met kolonel Assimi Goita, president van de overgangsregering in Mali, en zijn Malinese ambtsgenoot Abdoulaye Diop. In mei vorig jaar reisde de minister al naar Moskou voor een eerste ontmoeting. Ook neemt Lavrov een grote Russische delegatie met zich mee, die een werksessie zal houden met de Malinese delegatie van diplomaten en zakenmensen.