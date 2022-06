Russische artillerie boezemt Europese landen angst in, die nu snel hun vuurkracht vergroten

Beelden van Ruslands ‘superkanon’, de 2S7 Pion-houwitser, laten nog eens zien op wat voor brute kracht Moskou vertrouwt om de oorlog in Oekraïne te winnen. Met een oorverdovend lawaai schiet een Russische eenheid granaten van zo’n 100 kilo af op Oekraïense militairen in een bosrijk gebied. Ter vergelijking: de artilleriegranaten die de Oekraïners afvuren met de houwitsers die ze van de Amerikanen en de Fransen hebben gekregen, wegen ‘slechts’ 50 kilo.

De Pion, een wapen uit de Sovjettijd, behoort tot het zwaarste geschut van het Russische leger. Tot begin deze maand was het onduidelijk of de Russen hun superkanon hadden ingezet op het Oekraïense slagveld. Met een video maakte het ministerie van Defensie in Moskou tien dagen geleden duidelijk dat de houwitser daar wel degelijk deel uitmaakt van de enorme Russische vuurkracht.

“Artilleristen vernietigden vuur- en observatieposten van het Oekraïense leger”, aldus het ministerie bij de beelden van de Pion, die in een veld stond opgesteld. De enorme granaten kwamen volgens de Russen zo’n 30 kilometer verderop neer. Ook Oekraïne beschikt over de vernietigende houwitser, zij het aanzienlijk minder dan wat het Russische leger heeft.

Ten dode opgeschreven

De Oekraïne-oorlog, in het bijzonder de Russische tactiek, heeft generaals en politici in diverse Europese landen wakker geschud. Want als het ooit tot een militair treffen komt met Moskou, kunnen ze dan wel terugschieten als de Russen wederom hun artillerie zo massaal inzetten? De VS en Europa vertrouwen nu voornamelijk op hun hypermoderne luchtmacht en hightechwapens om de Russen te bevechten. De strijd in Oekraïne laat zien dat die wellicht niet voldoende zullen zijn. Zeker gezien de enorme overmacht van Rusland op het gebied van ‘oude’ wapens, zoals houwitsers, raketlanceerinrichtingen en tanks.

Het gevaar van de Russische tanks kon in het begin van de oorlog, dankzij de tienduizenden moderne antitankwapens die het Westen leverde, redelijk snel geneutraliseerd worden. Maar de verwoestende en nietsontziende artillerie van de Russen, die steden verpulvert en Oekraïense gevechtseenheden wegvaagt, is na 112 dagen strijd nog altijd niet tot zwijgen gebracht. Volgens een adviseur van de Oekraïense Defensieminister Oleksii Reznikov vuurt het Russische leger dagelijks zo’n 50.000 granaten en raketten af in de Donbas. Zonder genoeg artilleriestukken en munitie om terug te vuren, zo ondervindt het Oekraïense leger al maanden, ben je ten dode opgeschreven.

Vuurkracht uitbreiden

“Velen waren in slaap gevallen in de overtuiging dat het soort oorlogsvoering dat we nu in Oekraïne zien, nooit meer zou plaatsvinden in Europa”, zei de Amerikaanse generaal-majoor Matthew van Wagenen dinsdag op een militaire conferentie in Parijs. De officier, die een hoge functie bekleedt bij de NAVO, sprak over de lessen van de oorlog.

Van Wagenen: “Maar het is 2022 en er is weer een uitputtingsoorlog gaande in West-Europa. Ik denk dat die veel regeringen zal dwingen om terug te kijken en zich af te vragen welke defensie-investeringen ze hebben gedaan en welke nog moeten worden gedaan.”

Polen, waar Van Wagenen de Amerikaanse troepen van het V-Corps leidde, is een van de landen in Europa die hun vuurkracht flink gaan uitbreiden. Warschau besloot diverse wapenaankopen te versnellen vanwege het verloop van de strijd in Oekraïne. Zo werd eind mei besloten vijfhonderd Amerikaanse Himars-raketsystemen te kopen.

Met dit geavanceerde wapen, waarvan Oekraïne er ook veel wil hebben, kunnen in één salvo zes raketten worden afgevuurd. “Wij vergroten de kracht van onze raket- en artilleriemacht”, aldus de Poolse minister van Defensie Mariusz Blaszczak in een tweet.

Modernisering

Litouwen, dat zich net als de andere Baltische staten al jaren zorgen maakt over het Russische leger, besloot de Franse hightech-houwitser Caesar te kopen. Met dit wapen kunnen doelen tot op zo’n 55 kilometer worden bestookt. De Litouwse minister van Defensie Arvydas Anušauskas tekende deze week het contract in Parijs. De aanschaf van de Caesar maakt deel uit van de modernisering van de artillerie-eenheden van het Litouwse leger. Het land heeft nu 21 Pantserhouwitsers 2000, tweedehandswapens die van Duitsland werden overgenomen.

Ook Nederland, dat ook beschikt over de Pantserhouwitser 2000, gaat meer van deze wapens in gebruik nemen. Een deel van de 57 houwitsers die in 2002 werden gekocht, is nu in gebruik. De rest is niet-operationeel.