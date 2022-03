Russische aanval op kinderziekenhuis schokt de wereld: ‘Dit is een oorlogsmisdaad’

Beelden van een Russisch bombardement op een kinderziekenhuis in Marioepol gaan de wereld rond. Volgens professor internationaal recht Jan Wouters (KU Leuven) is er duidelijk sprake van een oorlogsmisdaad. ‘Als de landinvasie nog meer stokt, gaan we meer van dit soort terreur zien.’

Op videobeelden van de aanval is te zien dat het gebouw is uitgebrand en alle ruiten gesprongen zijn. Volgens het stadsbestuur van Marioepol zouden er nog kinderen onder het puin liggen. Bij het bombardement zijn zeker zeventien gewonden gevallen, zo bleek gisterenavond uit voorlopige cijfers. Er zouden personeelsleden en zwangere vrouwen tussen de gewonden zitten, maar geen kinderen.

De gouverneur van de regio Donetsk, waar Marioepol onder valt, zegt dat de aanvallen plaatsvonden tijdens een staakt-het-vuren dat Rusland en Oekraïne overeen waren gekomen. De Oekraïense president Zelensky schrijft op Twitter de luchtaanvallen toe aan het Russische leger en roept om het luchtruim boven Oekraïne te sluiten. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Belegering

Rusland is bezig met een zware belegering van de belangrijke Oekraïense havenstad aan de Zee van Azov. Volgens de plaatsvervangende burgemeester van Marioepol zijn sinds de Russische invasie van Oekraïne al 1.170 burgers in de stad omgekomen. De vreselijke beelden van het bombardement lokken nu hevige reacties uit van de internationale gemeenschap.

De Verenigde Naties hebben de aanval al veroordeeld. Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis, spreekt over “barbaars militair geweld tegen onschuldige burgers”. De Britse premier Boris Johnson liet zijn verontwaardiging blijken op Twitter. “Er zijn maar weinig dingen meer verdorven dan kwetsbaren en machtelozen bombarderen”, schrijft Johnson. “We zullen Poetin verantwoordelijk houden voor zijn misdaden.”

Jan Wouters, professor internationaal recht aan de KU Leuven, noemt de aanval een oorlogsmisdaad, omdat het duidelijk over een burgerdoelwit gaat. “Bij het Internationaal Strafhof in Den Haag loopt al een onderzoek tegen Rusland voor oorlogsmisdaden die tijdens de invasie van Oekraïne zijn gepleegd”, zegt Wouters.

“De aanklager zal dit bombardement zeker onderzoeken. Bij militaire operaties zijn strijdmachten verplicht om hun acties zo te plannen dat ze geen burgerdoelwitten raken. Daartoe moeten ze de nodige voorzorgen nemen. Anders overtreden ze het eerste protocol van de Conventie van Genève.”

Terreur

Nog volgens Wouters heeft het Russische leger geen al te beste reputatie als het hierop aankomt. “We hebben dit helaas eerder gezien”, zegt hij. “Ik zou bijna zeggen dat de Russen hier een patent op hebben. Poetin is ook heel driest te werk gegaan bij het onderdrukken van de opstand in Tsjetsjenië, die duurde van 1999 tot 2009.”

Twee jaar geleden beschuldigde de VN Rusland ook van oorlogsmisdaden in Syrië, omdat Russische vliegtuigen betrokken waren bij een bombardement op een markt en op een opvangtehuis voor vluchtelingen.

Wouters vermoedt ook dat er nog meer van zulke aanvallen in Oekraïne zullen komen, omdat de Russische landmacht maar traag lijkt te vorderen met de invasie. “Als het niet meer vooruitgaat, zullen de Russen grote stukken van steden in puin schieten”, zegt Wouters. “Eigenlijk is dat een vorm van terreur om de Oekraïners te breken.”