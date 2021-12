Russisch president Poetin verdiende begin jaren negentig een centje bij als taxichauffeur

In de documentaire zegt Poetin volgens het persbureau Ria Novosti dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie dertig jaar geleden ‘voor de meeste burgers nog steeds een tragedie is’. Ook hij werd persoonlijk getroffen. ‘Soms moest ik wat geld bijverdienen’, zei hij. ‘Ik bedoel: bijverdienen als taxichauffeur met mijn eigen auto. Het is onplezierig om daar open over te zijn, maar zo zat het toen, helaas.’

Het was in de eerste jaren na de ineenstorting van het Sovjet-regime heel gewoon dat Russen met hun auto (of die van hun werk) voor taxichauffeur speelden om de eindjes aan elkaar te knopen. Op straat hoefde je destijds alleen maar een hand op te steken of er stopte wel een automobilist die bereid was je mee te nemen.

Hyperinflatie

Ook wie een baan had kon destijds nauwelijks het hoofd boven water houden als gevolg van de hyperinflatie gedurende de overgang van het communisme naar het kapitalisme. Daardoor zagen tientallen miljoenen Russen hun spaartegoeden, pensioenen en een groot deel van hun inkomen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Het blijft onduidelijk hoe vaak Poetin daadwerkelijk voor taxichauffeur heeft gespeeld. Hij werkte voor de inlichtingendienst KGB, maar nam in augustus 1991 naar eigen zeggen ontslag uit protest tegen de (mislukte) coup tegen Sovjet-president Michail Gorbatsjov. Enkele maanden later werd Poetin benoemd tot tweede man onder de hervormingsgezinde burgemeester van Leningrad (nu Sint-Petersburg), Anatoli Sobtsjak. In die functie hield hij zich onder meer bezig met de verdeling van hulpgoederen uit het Westen.

Die positie in het bestuur van Sint-Petersburg gebruikte Poetin al snel om een netwerk op te bouwen van zakenvriendjes, van wie er een aantal onder zijn hoede uitgroeide tot miljardair.

Geopolitieke ramp

Eerder noemde Poetin het uiteenvallen van de Sovjet-Unie al de 'grootste geopolitieke ramp van de 20ste eeuw’. ‘Want wat betekende de ineenstorting van de Sovjet-Unie nu eigenlijk?’, vraagt hij zich af in de documentaire. ‘Het was de ineenstorting van het historische Rusland in de gedaante van de Sovjet-Unie.’

De wrok die Poetin overhield aan die periode klinkt door in de taal die hij bezigt als hij het over Oekraïne heeft. Volgens hem heeft Oekraïne eigenlijk geen bestaansrecht als onafhankelijk land, omdat het altijd deel heeft uitgemaakt van het Russische rijk.