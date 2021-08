Russisch lesbisch koppel moet met gezin vluchten naar Spanje wegens bedreigingen na ‘verboden’ reclame

De Russische supermarktketen Vkusvill bracht eind juni een advertentie naar buiten voor rijstballetjes met hummus. In de advertentie was een gezin afgebeeld met een moeder, twee dochters en de lesbische vriendin van een van de dochters. Kort nadat de campagne in het openbaar verscheen, kwam het gezin en de supermarktketen in een nationaal schandaal terecht.

De advertentie stuitte op hevig conservatief verzet in Rusland, waar ‘homoseksuele propaganda’ al sinds 2013 verboden is. Vkusvill trok de campagne snel in, en bood haar excuses aan. In een poging niet al te veel gezichtsverlies te lijden, zei het bedrijf dat de oorspronkelijke advertentie “de gevoelens van een groot aantal van onze klanten en medewerkers had gekwetst.” “Het was een fout, een uiting van onprofessionaliteit van bepaalde medewerkers.” Een gelijkaardige aanbieding met heteroseksuele gezinnen verscheen al snel in het openbaar.

Online haat

Maar het kwaad was al geschied. De familie die afgebeeld was op de initiële advertentie moest Rusland ontvluchten na een stortlawine aan haatdragende commentaren, waaronder gewelddadige bedreigingen aan het adres van de lesbische dochter en haar vriendin. Op haar Instagrampagina beschreef de moeder van het gezin de commentaren als ‘schokkend’. “Sommige mensen schreven dat ze haar wilden neersteken, verkrachten of vermoorden, een kind dat gewoon lachend op een foto zit. Ik ben heel bang voor haar.”

Uiteindelijk vond het gezin onderdak in Barcelona, waar ze nu verblijven. “We zijn veilig, we rusten”, schreef de moeder vanuit Spanje. “We hoeven ons geluk niet te verbergen om een familie te zijn. Enorm bedankt aan degenen die ons steunden, aan degenen die het riskeerden om zich uit te spreken voor ons, en aan degenen die ons persoonlijk hielpen.”