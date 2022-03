Russisch landingsschip verraden door eigen propaganda: Oekraïne brengt de Orsk tot zinken

Het ging om een groot landingsschip van het type ‘Alligator’. Dat type schip is 113 meter lang en speciaal ontworpen om oorlogsmaterieel over water tot aan de kust te brengen. Rusland heeft twee schepen van het type in actieve dienst in de Zwarte Zee, de Orsk en de Saratov. Volgens Oekraïne werd de Orsk geraakt en beelden op sociale media lijken dat ook te bevestigen. Het lijkt ook vast te staan dat het het grootste schip is dat Oekraïne tot nog toe succesvol kon uitschakelen.

Het is niet duidelijk of het schip vanmorgen nog geladen was of niet. Russische staatsmedia verklapten de locatie enkele dagen geleden zelf in een propagandavideo waarin te zien was hoe het gelost werd toen het voor anker lag in de haven van Berdjansk. Waarschijnlijk bevatte het troepen en rollend materieel voor de belegering van Marioepol, 70 kilometer naar het oosten. Het Russische nieuwsagentschap TASS noemde de aankomst van het schip “een epische gebeurtenis” waardoor “opportuniteiten voor de Zwarte Zee op het vlak van logistiek” waren geopend.

#war Detailed video of today's incident with Russian landing ships in the port of Berdyansk. On one of the Ropucha Сlass landing ships, there is also a fire on the deck. Full version: https://t.co/goQoXg3Mle pic.twitter.com/lzbwT1Ws0S — Capt(N) (@Capt_Navy) 24 maart 2022

Die video lijkt de Russen nu dus duur te staan te komen. De haven van Berdjansk werd al eind februari door Russische troepen ingenomen, en sindsdien wordt ze gebruikt om nieuw materieel en voorraden vanuit Rusland naar Oekraïne te verschepen via de Zee van Azov, een binnenzee van de Zwarte Zee. Enkele dagen geleden beschuldigde Oekraïne Ruslan er ook van om Oekraïens graan via de haven naar Rusland te verschepen.

Volgens defensieanalist H.I. Sutton zou het Russische schip geraakt zijn door een ballistische raket. Daarop zou het geëxplodeerd zijn. Beelden op sociale media tonen verschillende ontploffingen op het schip, mogelijk ook door munitie in het ruim, gevolgd door een dikke zwarte rookpluim. Twee andere schepen die in de buurt waren, zijn te zien op beelden terwijl ze het inferno ontvluchten. Ook zouden de Oekraïense strijdkrachten een brandstofopslagplaats met een capaciteit van 3.000 ton hebben vernietigd, waarna het vuur zich verspreidde naar een munitieopslag.

Beeld AP

‘Rampzalige gevolgen’

“Als het schip geladen was met infanteriematerieel, kan deze aanval rampzalige gevolgen hebben“, vult defensieanalist Tayfun Ozberk aan. Volgens een persbericht van het Oekraïense ministerie van Defensie kan het type schip dat geraakt werd tot 20 tanks, 45 gepantserde voertuigen en 400 militairen vervoeren.

Ozberk wijst er ook op dat het type van het gezonken schip “de zwakste schakel” is van de Russische amfibische strijdkrachten. “Maar het is desondanks belangrijk, want de Zwarte Zeevloot heeft geen moderne landingsschepen.”

De raket zou rond kwart voor acht vanmorgen afgevuurd zijn in de richting van de drie schepen.