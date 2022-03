Russisch bombardement maakt zeker tien doden in Charkiv, zeggen hulpdiensten

Volg alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog

In Charkov hebben vanmorgen nieuwe Russische raketten het centrum getroffen, meldde het hoofd van de regio, Oleg Synegubov. De raketten zouden zijn gevallen in woonwijken en op het gebouw van het regionale bestuur. Op beelden is te zien hoe een raket inslaat net voor het gebouw op het centrale Vrijheidsplein en een enorme explosie veroorzaakt. De inslag zou rond 8 uur lokale tijd hebben plaatsgevonden.

The center of #Kharkiv after the air strike. The occupants hit civilian infrastructure and passing cars. pic.twitter.com/rPaCiZr5Du — NEXTA (@nexta_tv) 1 maart 2022

De schade op het plein en aan het gebouw is aanzienlijk, al lijkt het net niet rechtstreeks getroffen te zijn door de raket. Volgens Synegubov zouden er onder meer kruisraketten zijn afgevuurd. “Minstens tien mensen zijn gedood, meer dan 20 zijn gewond. Ongeveer tien mensen zijn door reddingsdiensten en vrijwilligers uit het puin gered”, zegt het Oekraïense noodsituatiebeheer.

Het plein of het gebouw zijn geen militaire doelwitten, en op straat reden verschillende burgers in hun auto toen de raket insloeg.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky noemde de aanval in een videoboodschap “staatsterrorisme” en riep de internationale gemeenschap op de aanval ook op die manier te beschouwen. “De terreur is erop gericht om ons te breken, om onze weerstand te breken.”

De schade net voor het regionale regeringsgebouw in Charkov. Beeld via REUTERS

Onder de doden is mogelijk ook een Indiase student. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vanmiddag dat een staatsburger van het land omgekomen is bij artilleriebeschietingen op de stad. Tienduizenden Indiase jongeren studeren aan de Oekraïense universiteiten, velen van hen werden de voorbije wegen geëvacueerd, maar 16.000 anderen zitten nog vast in het land. De universiteit van Charkov ligt op slechts enkele tientallen meters van het geviseerde regeringsgebouw.

Charkov is de op een na grootste stad van Oekraïne en telt 1,4 miljoen inwoners. De stad is overwegend Russischtalig en ligt niet ver van de Russische grens. Sinds het begin van het conflict ligt de stad onder Russisch vuur. Ook maandag is de stad het doelwit geworden van raketaanvallen, waarbij volgens een Oekraïense regeringsadviseur tientallen doden vielen.

Central streets in #Kharkiv. Six people were injured in the shelling, including one child, says the Ukrainian Emergencies Ministry. pic.twitter.com/P5q5QTWtwY — NEXTA (@nexta_tv) 1 maart 2022

