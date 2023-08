Russen zien satirische klaag-app aan voor overheidsdienst en proberen landgenoten anoniem te verraden

“Deze app maakt het leven van de burgers makkelijker en draagt bij tot een veiliger en zuiverder maatschappelijk milieu”, prijst de maker de app aan die inmiddels ruim tienduizend maal is gedownload op Google Play. Hoewel er duidelijk bij staat dat het geen overheidsdienst is, blijken veel gebruikers toch te denken dat ze aan het goede adres zijn om rekeningen te vereffenen met hun landgenoten, vertelde de anonieme maker van de app aan de onafhankelijke nieuwssite Mozjem objasnit.

Al enkele maanden na de lancering van de ‘verklik-app’ waren er ruim vijfduizend aanklachten binnen. Een groot deel van de reageerders had door dat het om een grap ging. Maar ongeveer 20 procent diende echte klachten in over andere burgers, die vaak met naam en toenaam werden genoemd.

Een fitness-trainer uit Nizjni Novgorod werd volgens Mozjem objasnit door een gebruiker aangegeven omdat zij op president Poetin had zitten schelden, ook al stond zij zelf vierkant achter de oorlog tegen Oekraïne. Weer een ander gebruikte de app om een kennis te verklikken die vorig jaar onder de door president Poetin afgekondigde mobilisatie probeerde uit te komen. Andere verklikkers drongen erop aan dat hun slachtoffers onmiddellijk naar het front moesten worden gestuurd.

Een vrouw die bij een bedrijf in Toljatti werkt, diende een klacht in over haar chef die openlijk tegen de Russische ‘speciale militaire operatie’ tegen Oekraïne was. Wat haar vooral stoorde, was dat haar chef zich neerbuigend had uitgelaten over haar broer die in Oekraïne vecht.

De maker van de app verzekert dat hij uiteraard niets met de klikberichten doet. Volgens hem zou de app zelfs een zekere beveiliging kunnen bieden aan mensen over wie wordt geklaagd, omdat de indieners ten onrechte denken dat hun klacht wél bij de veiligheidsdiensten terecht zal komen.

Een man over wie maar liefst zes anonieme klachten waren binnengekomen op de app wegens ‘landverraad’ en belediging van president Poetin, herkende aan allerlei details dat de klachten afkomstig waren van een vrouw met wie hij had samengewoond. “In het huidige klimaat kan iedereen met wie je koelkast en koekenpan hebt gedeeld je aangeven”, constateerde hij, toen Mozjem objasnit hem de klachten liet lezen.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne is het verklikken van medeburgers bij de autoriteiten explosief toegenomen. Sommige verklikkers lijken er zelfs een beroep van te hebben gemaakt. De onafhankelijke site Mediazona sprak eerder dit jaar met een vrouw die in de eerste veertien maanden van de oorlog liefst 922 klachten had ingediend. Ze vergeleek zichzelf met een “onderzeeër die oorlogsschepen tot zinken brengt”.