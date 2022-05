Russen rukken op naar centrum Severodonetsk: ‘Het aantal doden is niet meer te tellen’

De Russen zouden naar eigen zeggen al een derde en meer van de stad in handen hebben. Het stadsbestuur spreekt in een nieuwe mededeling vanmorgen zelfs over de helft van de stad.

De Russische troepen zouden binnengedrongen zijn via de buitenwijken in het noordoosten en het zuidoosten. Volgens gouverneur Sergei Gaidai van de regio Loehansk kunnen ze echter niet vrij oprukken, omdat er nog altijd Oekraïense soldaten in de stad zijn en die verweren zich fel. Burgemeester Oleksandr Strjoek van Severodonetsk maakt melding van hevige straatgevechten.

‘Compleet vernietigd’

Leonid Pasetsjnik - de pro-Russische leider van de zelfverklaarde Volksrepubliek Loegansk - gaf aan het Russische staatspersagentschap TASS al toe dat de aanval op de strategisch belangrijke stad langer duurt dan gehoopt. Hoewel Pasetsjnik erop drukt dat het een prioriteit is van de Russen “om de infrastructuur van de stad te behouden”, zegt burgemeester Strjoek dat de stad al “compleet vernietigd” is. Volgens de autoriteiten is zo’n 90 procent van de gebouwen zwaar beschadigd als gevolg van de Russische artilleriebeschietingen.

Beeld REUTERS

De stad zou ook grotendeels verlaten zijn. De meeste van de 120.000 inwoners zijn al eerder op de vlucht geslagen voor de Russische bombardementen. Er zouden zich volgens de gouverneur nog 15.000 burgers in de stad bevinden, maar zij zitten nu echt vast. De evacuaties werden stopgezet na de dood van een Franse journalist gisteren en zouden door de hevige gevechten niet hernomen kunnen worden.

“Het aantal doden is niet meer te tellen”, zegt de burgemeester. “Door de stijgende temperaturen hangt de vreselijke stank van de dood in de buitenwijken van Severodonetsk.”

Omsingeld

Severodonetsk wordt al een aantal weken omsingeld en hevig beschoten. Volgens gouverneur Gaidai gebruiken de Russen al de hele tijd dezelfde tactiek. “Ze voeren verscheidene uren beschietingen uit - drie, vier, vijf uur lang - en vallen dan aan. Als de aanvallers sterven, herbeginnen de beschietingen en volgt er opnieuw een aanval. En dat gaat zo door tot ze ergens een doorbraak kunnen forceren.”

Severodonetsk is de enige grote stad in de regio Loehansk die nog niet in handen is van de Russen. Mochten ze de sleutelstad kunnen innemen, zou het Kremlin voor het eerst een zekere vorm van een overwinning kunnen uitroepen na drie maanden van oorlog. Daarna kunnen de Russen zich concentreren op die andere afvallige provincie, Donetsk. Samen vormen ze de Donbas.

Beeld via REUTERS

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS