Russen rukken op in Bachmoet – deze drie stadskaarten brengen de opmars in beeld

De Russische strijdkrachten zijn de afgelopen dagen verder opgerukt in het centrum van Bachmoet. In het kleine centrum van de kapotgeschoten stad in de Donbas wordt inmiddels gevochten rond het treinstation. Zowel het Britse ministerie van Defensie als het Amerikaanse instituut ISW meldt de opmars van de Russen.

Ook het Oekraïense leger bevestigt het verlies aan terrein in Bachmoet. Het 46ste bataljon, dat regelmatig gedetailleerde verslagen publiceert op zijn eigen Telegramkanaal, meldde donderdagmiddag dat de Russen “opmerkelijk ver” zijn opgerukt in de stad en dat de situatie “kritiek” begint te worden. Vrijdagochtend sprak het bataljon van “hevige gevechten”. Volgens de Oekraïners proberen de Russen met een aanval bij het station de legereenheden in de stad in twee delen uiteen te drijven, wat het zeer lastig zou maken om de stad te verdedigen.

8 maanden strijd om Bachmoet

In Bachmoet wordt al sinds augustus 2022 fel gevochten. Aanvankelijk werd de stad bestookt met veel artillerie. Vervolgens wist het Russische leger het stadje Soledar, ten noorden van Bachmoet, te veroveren en zo de stad gestaag te omsingelen. Voor het Oekraïense leger is het sindsdien steeds lastiger nieuwe troepen en materiaal aan te voeren. Na lange gevechten wisten de Russen eind januari de wijnfabriek aan de rand van de stad te veroveren, waarna er een stadsgevecht van huis tot huis ontstond.

De Russische Wagnerdivisie van Jevgeni Prigozjin is vooral actief in Bachmoet en hanteert daarbij een verwoestende strategie, waarbij veel Russische soldaten de dood vinden. Wagner stuurt eerst onervaren soldaten naar het front, waardoor de Russen beter kunnen bepalen in welke panden de Oekraïense verdediging zich bevindt. Vervolgens proberen ervaren militairen deze huizen te veroveren. Bij de strijd om Bachmoet vallen dagelijks vele tientallen, soms honderden doden. In maart wist Rusland met deze aanpak de hele oostkant van de stad tot aan de kleine Bachmoetovka-rivier in handen te krijgen.

Door onmin tussen de Wagnerdivisie en de Russische legerleiding leek de opmars een tijdje te stagneren. Prigozjin hekelde het gebrek aan munitie en dreigde zich terug te trekken van het slagveld rond Bachmoet. Het Britse ministerie van Defensie denkt dat de ruzie in Bachmoet voorlopig is bijgelegd en dat Wagner en het Russische leger in ieder geval in weer beter samenwerken. De opmars van de laatste dagen zou daarvan getuigen. Het Amerikaanse instituut ISW publiceert regelmatig kaarten waarop de opmars is te zien.

Russische vlag op het gemeentehuis

De afgelopen week rukten de Russische eenheden verder op. Eerder deze week liet Prigozjin weten dat er een Russische vlag geplant was op het kapotgeschoten gemeentehuis, waarmee hij de “juridische” verovering van de stad claimde. Het Oekraïense leger benadrukte toen nog dat de stad zeker niet verloren was.

Donderdag en vrijdag kwamen er berichten dat de Russen nog iets verder zijn opgerukt. Volgens het Britse ministerie van Defensie komt dit naast de betere samenwerking met Wagner ook door de aanvoer van nieuwe troepen en het effectief inzetten van artillerie. Het 46ste bataljon bevestigt de opmars en felle gevechten en meldde vrijdagochtend dat ook een centraal gelegen kerk in Bachmoet vlakbij het station in handen van de Russen is gevallen.

Met medewerking van Serena Frijters