▶ Russen bombarderen theater in Marioepol ondanks waarschuwing met het woord ‘kinderen’ op de grond

“Het Russische leger heeft het Drama Theater van Marioepol aangevallen, waar een groot aantal burgers zich schuilhield”, aldus het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada, op Twitter. “Het is onbekend hoeveel mensen onder het puin zijn omgekomen.” Het parlement maakt ook nog gewag van hevige gevechten. Er zou sprake zijn van verschillende doden: “We weten niet of er overlevenden zijn.”

Volgens het stadsbestuur, geciteerd door het persagentschap Interfax Oekraïne, gooiden de “Russische bezetters” een “krachtige bom” op het gebouw, “waar honderden van de burgers van Marioepol zich schuilhielden”. Het centrale deel van het gebouw zou zijn ingestort.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba heeft de “gruwelijke oorlogsmisdaad” al openlijk veroordeeld. “Het gebouw is volledig verwoest”, zegt hij op Twitter. Volgens hem moeten de Russen geweten hebben dat het geen militair doelwit was, maar een civiele schuilplaats. Hij plaatste onder zijn tweet ook foto’s van het gebouw voor en na de vermoedelijke aanval.

De burgemeester vertelde aan de BBC dat er tussen de 1.000 en de 1.200 mensen in het gebouw zaten. Volgens satellietbeelden, die maandag zijn genomen, stond er zowel voor als achter het theater het Russische woord voor ‘kinderen’ geschilderd.

Voor en achter het gebouw werd het Russische woord voor ‘kinderen’ geschilderd. Beeld via REUTERS

Neonazistische militie

De Russen ontkennen echter dat zij achter het bombardement zitten. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat het gaat om een actie van het Azovbataljon: een neonazistische militie die in 2014 in de Oekraïense nationale garde is opgenomen.

Het ministerie stelt in een bericht, verspreid via het Russische staatspersagentschap Tass, dat het Azovbataljon explosieven zou hebben aangebracht in het gebouw. Het ministerie ontkent nog dat het gaat om een luchtaanval op het theatergebouw en beweert tegelijk dat er een gijzeling van burgers aan de gang was.

Ook burgers zouden om het leven zijn gekomen bij de raketaanval. Beeld via REUTERS

Moskou beschuldigde het Azovbataljon ook al van het bombardement op de materniteit in de stad. De beelden van dat bombardement lokten over heel de wereld verontwaardiging uit.

Marioepol wordt al meer dan twee weken belegerd door de Russen. De inwoners zitten zonder stroom of voedselbevoorrading. De afgelopen dagen konden duizenden burgers in voertuigen vertrekken uit de omsingelde stad via speciale vluchtroute.

Het bombardement op het theatergebouw was woensdag trouwens niet de enige tragedie. Volgens Oekraïne is bij een Russische raketaanval een groep burgers om het leven gekomen, die Marioepol wilden ontvluchten. De autoriteiten toonden foto’s en videobeelden van een zwartgeblakerd voertuig. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Het precieze aantal doden moet nog worden vastgesteld.