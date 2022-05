Ruslands meest bekeken talkshow toont snelheid van kernaanval: ‘Eén Sarmat-raket en het is geregeld’

De simulatie werd getoond in 60 Minutes - Ruslands meest bekeken politieke talkshow. Presentatrice Olga Skabeïeva verdedigde er donderdag de “speciale militaire operatie”. Een van haar gasten was het Russische parlementslid Aleksey Zhuravlyov, die voorzitter is van de extremistische pro-Poetin partij Rodina. Hij sprak enthousiast over de mogelijkheid om Sarmat-raketten vanuit Kaliningrad in te zetten tegen Europa.

Op het scherm was ondertussen een infographic te zien met een pijl vanuit Kaliningrad (een Russische enclave tussen Polen en Litouwen) naar Berlijn, London en Parijs, met hoe lang het zou duren vooraleer zo’n raket ter plaatse is. “Berlijn: 106 seconden, Parijs: 200 seconden, Londen: 202 seconden”, klonk het.

“Kijk naar deze foto, tel de seconden... hallo, ze is er al”, zegt Zhuravlyov zichtbaar opgewonden bij het beeld. “Eén Sarmat-raket en het is geregeld... er zijn geen Britse eilanden meer.” Een andere gast wees hem er op dat het Verenigd Koninkrijk ook over nucleaire wapens beschikt, en dat niemand zo’n kernoorlog zou overleven.

Het aantal seconden waarop een Sarmat-raket vanuit Kaliningrad onderweg is naar Berlijn, Parijs of London. Beeld Rossiya 1

Sarmat-raket

De nieuwe intercontinentale ballistische raket Sarmat - ook bekend als ‘Satan 2' - die tien of meer nucleaire kernkoppen kan dragen, werd volgens Rusland recent met succes getest. Op 20 april verspreidde het Russische ministerie van Defensie daar onderstaande videobeelden van.

De Franse krant Le Figaro schrijft dat Dmitri Rogozin, directeur-generaal van het Russische ruimtevaartprogramma en trouwe bondgenoot van president Vladimir Poetin, eerder aangaf dat Rusland vanaf dit najaar zou beschikken over Sarmat-raketten, die vooral als afschrikmiddel moeten dienen.

Poetin zelf zegt dat deze raket “stof tot nadenken” moet geven aan iedereen die Rusland bedreigt. “Ze is tactisch en technisch de beste en is in staat om alle moderne raketafweersystemen te overwinnen”, zei hij volgens staatspersbureau Interfax.

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov wees er een week geleden nog op dat er een “reëel gevaar” is op een derde wereldoorlog. Enkele dagen later leek hij die stevige woorden wel af te zwakken en benadrukte hij dat Rusland niet in oorlog met de NAVO is.