Rusland zoekt zelfs op jobsites naar nieuwe militairen voor ‘operatie’ in Oekraïne: vooral advertenties ‘voor korte contracten’

Sinds enkele weken duiken volgens de Russischtalige dienst van de BBC steeds meer vacatures op voor jobs bij de strijdkrachten, hoofdzakelijk voor korte contracten. Bij het Russische bemiddelingskantoor HeadHunter ging het in één maand om drieduizend militaire vacatures, drie keer zoveel als in heel 2019. Bij een ander kantoor, Superjob, telde de BBC zelfs 18.000 van zulke advertenties in een week.

De stroom van vacatures duidt erop dat het Russische ministerie van Defensie veel moeite heeft voldoende manschappen te vinden om de militairen in Oekraïne af te lossen en de verliezen onder de Russische troepen te compenseren.

Opvallend is ook dat in de personeelsadvertenties wordt gevraagd om mensen met specifieke militaire vaardigheden, zoals artilleristen, tankbestuurders of radiotelegrafisten. Normaal worden die via de eigen rekruteringskantoren van de strijdkrachten geworven. Ook gaat het vooral om contracten van drie, zes of twaalf maanden, in plaats van de gebruikelijke twee tot vijf jaar.

‘Achter het lintje’

Dat er haast achter zit, blijkt wel uit het feit dat BBC-medewerkers die op de advertenties reageerden, te horen kregen dat ze meteen konden langskomen voor een gesprek. Kandidaten die bereid zijn ‘achter het lintje’ (de Oekraïense grens) te opereren, kunnen al binnen enkele weken aan de slag.

Het maandsalaris voor kontraktniki bedraagt, afhankelijk van hun specialisme, 350 tot 600 euro. Maar kandidaten die bereid zijn om aan de ‘militaire operatie’ in Oekraïne mee te doen, kunnen op het dubbele rekenen, plus extra toeslagen. Russische militairen die in Oekraïne hebben gevochten, kunnen later ook aanspraak maken op gratis medische zorg en hulp bij het vinden van een woning.

Dat is vooral voor ex-militairen uit afgelegen gebieden in Rusland waar nauwelijks banen zijn te vinden, een aanlokkelijk vooruitzicht. Maar het lijkt erop dat veel Russen kopschuw zijn geworden door de berichten over zware verliezen onder de Russische troepen in Oekraïne, al probeert het Kremlin die angstvallig geheim te houden.

Het grootste probleem is volgens de Amerikaanse defensie-expert Michael Kofman politiek van aard. Doordat president Poetin vasthoudt aan de lezing dat het niet om een oorlog gaat maar om een ‘speciale militaire operatie’, mag het ministerie van Defensie geen dienstplichtige soldaten inzetten in Oekraïne.

Lees ook Van de Moskva tot Zelensky die nog leeft: Rusland blijft militaire blunders opstapelen Volg alle ontwikkelingen rond Oekraïne in onze liveblog

Politiek gevoelig

Om het gebrek aan manschappen op te lossen, zou Poetin volgens Kofman eigenlijk een mobilisatie moeten afkondigen, maar daarmee zou hij erkennen dat het wel degelijk om een oorlog gaat, die aanzienlijk moeizamer verloopt dan het Kremlin wil toegeven. Politiek zou het ook heel gevoelig liggen. Poetin heeft steeds beloofd dat er geen dienstplichtige soldaten – begin deze maand werd nog een nieuwe lichting van 135.000 man opgeroepen – naar Oekraïne zullen worden gestuurd.

Om daar onderuit te komen, worden dienstplichtige soldaten op allerlei manieren onder druk gezet om zich als kontraktnik aan te melden. Wie een contract voor twee jaar tekent, is meteen van zijn jaar dienstplicht af, wordt hun beloofd. Als lokkertje kreeg een geïnteresseerde ook te horen dat hij door zich op te geven voor dienst in Oekraïne mogelijk zou kunnen deelnemen ‘aan de Overwinningsparade op het Rode Plein’.