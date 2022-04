Rusland zet dreigement niet door: gasleveringen aan Europa gaan gewoon verder

Rond de gasleveringen ontstond gisteren veel onduidelijkheid. Russisch president Vladimir Poetin zei toen dat Russisch gas vanaf april met roebels betaald moet worden, terwijl onder meer de Italiaanse premier Mario Draghi kort daarvoor had gezegd dat de Russen nog wel euro’s zouden blijven accepteren. Uit een decreet viel later op te maken dat er een financiële constructie zou worden opgetuigd die het voor buitenlandse partijen mogelijk moet maken om via een omweg gewoon in euro’s te blijven afrekenen.

Diverse analisten hebben er in de zakenkrant Financial Times op gewezen dat Moskou op deze manier eigenlijk een gat in de westerse sancties tegen het land probeert te slaan. De retoriek over het wel of niet in roebels betalen zou niets te maken hebben met het dichtdraaien van de gaskraan, maar zijn bedoeld om het Westen te dwingen zaken te doen met de Russische financiële sector.

Ook hebben de kenners aangegeven dat de discussie voor de gasleveringen in april waarschijnlijk weinig uitmaakt omdat die leveringen veelal pas in mei afgerekend zouden moeten worden. Gashandelaren lijken zich ook niet ongerust te maken. Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam ging de prijs vanochtend wat omlaag.

Minder gas ingekocht

Volgens Gazprom staat op de route via Oekraïne vandaag wel iets minder aan Europese leveringen op de planning dan gisteren. Maar dat zou niet liggen aan wijzigingen aan Russische zijde, maar komt omdat er iets minder gas is ingekocht door de andere landen in Europa. Verder bleek vanochtend dat de gasstroom via de Nord Stream-pijp naar Duitsland eveneens op gang is. Ook hier ging het om iets kleinere hoeveelheden, maar nog steeds in de buurt van de volledige capaciteit van de verbinding.

Alleen gaat er geen gas meer westwaarts door de Yamal-pijp. Daar stroomt het gas zelfs in de tegenovergestelde richting. De reden hiervan is niet bekend. Eerder dit jaar, voor de Russische inval in Oekraïne, stroomde het gas via deze pijpleiding al geregeld oostwaarts. Dat kan te maken hebben gehad met de hoge gasprijzen, waardoor het aantrekkelijker werd om in Duitsland opgeslagen gas te kopen dan duur Russisch gas.