Rusland wint terrein bij strategisch belangrijk Bachmoet, maar Oekraïne geeft zich nog niet gewonnen

Als het Rusland lukt om Bachmoet te veroveren, komt het dichter bij het volledig bezetten van de Donetsk-provincie. De Russische separatisten in Donetsk stellen in de afgelopen drie dagen de dorpen Ivanhrad en Opytne te hebben veroverd. Die dorpen liggen zo’n 4 kilometer ten zuidoosten van Bachmoet. Ook Britse inlichtingendiensten stellen dat Rusland ten zuiden van Bachmoet langzaam terrein wint.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdagavond in een videoboodschap dat het Oekraïense leger niet opgeeft en dat de hevige gevechten rond Bachmoet doorgaan. Vanuit het noordoosten van de stad valt het Russische leger eveneens aan. Ook in buitenwijken van de stad Donetsk voerden de Russen een grondaanval uit, zo meldde de chef van de Oekraïense legereenheid aldaar donderdag.

Strategische plek

De provincie Donetsk is een van de vier Oekraïense provincies die de Russische president Vladimir Poetin twee weken geleden annexeerde. De provincies Cherson en Loehansk waren op dat moment bijna volledig in handen van het Russische leger. Maar in een derde van Zaporizja en bijna de helft van Donetsk hebben de Russen nog geen voet aan de grond.

In de dagen na de annexatieceremonie verloor Rusland grote hoeveelheden terrein in Cherson aan Oekraïne. Het Russische leger staat daar nog steeds onder druk. Ook de ontploffing op de zowel symbolisch als strategisch belangrijke Krimbrug was vorig weekend een harde klap voor Rusland.

Een man steekt een verwoeste brug over in Bachmoet. Beeld AFP

Het moge duidelijk zijn dat Rusland nu de zinnen heeft gezet op terreinwinst in de provincie Donetsk, via Bachmoet. Afgelopen weekend deed het leger al verwoede maar mislukte pogingen door te stoten naar de stad. Bachmoet kende, voordat Zelensky in juli opriep de stad te verlaten, slechts zeventigduizend inwoners en heeft behalve zoutmijnen en wijngaarden weinig zaken van economisch belang. Het zou voor de Russen vooral een strategische winst zijn. Vanaf Bachmoet zijn Slovjansk en Kramatorsk relatief eenvoudig te bereiken. De twee belangrijke industriesteden in Donetsk zijn beide (nog) niet in Russische handen.

Maandag voerde Rusland, als wraak voor de aanslag op de Krimbrug, raketaanvallen uit op zo’n vijftien Oekraïense steden. Hier zaten ook steden bij die al tijden min of meer buiten schot waren gebleven, zoals Lviv en de hoofdstad Kiev. Vanaf maandag trokken Russische militairen opnieuw richting Bachmoet. Sindsdien boekten ze bescheiden successen. Het Russische leger krijgt daarbij steun van de huursoldaten van Wagner.