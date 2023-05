Rusland wil dat Polen grondgebied teruggeeft dat het na WO II heeft ‘gekregen’

De relaties tussen Polen en Rusland waren door de oorlog in Oekraïne al bijzonder slecht, maar de uitspraken van de Russische parlementsvoorzitter gooien alleen maar meer olie op het vuur. In een verklaring roept de Doemavoorzitter op om Polen te straffen voor het “verraden van de historische herinnering” aan de bevrijding van het land door de Sovjet-Unie van nazi-Duitsland door “vijandige handelingen” tegenover Moskou. Volgens Volodin bestaat Polen alleen maar “dankzij Rusland”.

Concreet wil de parlementsvoorzitter een verbod op Poolse vrachtwagens die het Russische grondgebied doorkruisen en wil hij dat Polen Moskou financieel compenseert - in totaal bijna 750 miljard euro - voor de “wederopbouw van het Oost-Europese land” na de Tweede Wereldoorlog.

Het is niet de eerste keer dat de Doemavoorzitter forse uitspraken doet richting Polen en het westen. Volodin waarschuwde eerder al dat “Europa zal verdwijnen in een nucleaire apocalyps als het westen kernwapens naar Oekraïne stuurt”. De vertrouweling van Vladimir Poetin heeft een gewichtige stem. Zo was hij een van de eerste topfiguren die openlijk de ‘militaire operatie’ in Oekraïne steunden. Begin dit jaar stelde hij nog voor om landgenoten te onteigenen die het land hadden verlaten. “We moeten afrekenen met dat crapuul dat zijn voeten afveegt aan ons land.”